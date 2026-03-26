Invitation aux médias - Annonce concernant une aide financière du gouvernement du Québec à Saint-Augustin-de-Desmaures
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre des Affaires municipales
26 mars, 2026, 11:00 ET
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à un événement au cours duquel la ministre des Affaires municipales et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, fera une annonce concernant un projet en infrastructures.
À cette occasion, elle sera accompagnée du maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, M. Sylvain Juneau. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à [email protected] avant 11 h, le 27 mars.
AIDE-MÉMOIRE
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Date :
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Vendredi 27 mars 2026
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Heure :
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13 h
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Lieu :
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Saint-Augustin-de-Desmaures
L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales
Source : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]
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