Invitation aux médias - Annonce concernant les infrastructures municipales à Donnacona

DONNACONA, QC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Portneuf, M. Vincent Caron, feront une annonce concernant des aides financières gouvernementales en infrastructures.

À cette occasion, ils seront accompagnés du maire de Donnacona, M. Jean-Claude Léveillée. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 11 h, le 23 mars.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Lundi 23 mars 2026



Heure : 13 h



Lieu : Donnacona L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Guillaume Rosier, Attaché politique, Bureau du député de Portneuf, 418 564-5209, [email protected]