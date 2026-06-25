Un appui du gouvernement à la Ville de Laval pour mieux faire face aux risques liés aux inondations

LAVAL, QC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, et la députée de Laval-des-Rapides, Mme Céline Haytayan, annoncent qu'une somme de 150 000 $ a été accordée à la Ville de Laval afin de renforcer sa résilience face aux risques liés aux inondations.

Ce financement permettra à la Ville de mettre en œuvre le troisième volet de sa démarche de gestion des risques, en développant un projet pilote de diagnostic résidentiel en zones inondables. Les deux premiers volets, financés en partie par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), ont permis d'évaluer et de déterminer, pour certains secteurs, la vulnérabilité aux risques d'inondation, ainsi que d'analyser et de prioriser des mesures d'adaptation collectives. Or, les résultats des travaux précédents ont démontré que dans certains cas, le recours à des mesures d'adaptation individuelles s'avérait également à privilégier.

Citations :

« L'aide financière annoncée aujourd'hui vient appuyer la Ville de Laval dans la poursuite de sa démarche déjà bien amorcée pour mieux protéger sa communauté. Elle reflète la volonté du gouvernement d'accompagner concrètement non seulement les municipalités, mais également les citoyens face aux risques d'inondation. Ce soutien complémentaire permet de consolider le travail réalisé au fil des dernières années pour améliorer la sécurité des personnes et protéger ce qui compte le plus pour les familles et les collectivités. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Cet investissement du gouvernement du Québec vient renforcer la résilience de la région de Laval face aux risques liés aux inondations. Plus concrètement, cet appui financier permettra à la Ville de Laval de poursuivre la mise en œuvre de sa démarche de gestion des risques, en développant un projet pilote de diagnostic résidentiel en zones inondables. »

Céline Haytayan, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour les volets intelligence artificielle, quantique, sciences, innovation et défense, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour Laval et députée de Laval-des-Rapides

« Les épisodes d'inondations que nous avons connus au cours des dernières années nous rappellent l'importance de mieux comprendre les risques auxquels notre territoire et notre population sont exposés. Laval poursuit donc avec détermination sa démarche de gestion des risques liés aux inondations afin de s'adapter à ces nouvelles réalités climatiques. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

Faits saillants :

Dévoilé en 2020 et prolongé jusqu'en 2028, le Plan de protection du territoire face aux inondations (PPTFI) : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de la Sécurité intérieure.

La prolongation du PPTFI permet notamment de poursuivre les activités de mobilisation et d'accompagnement des bureaux de projets auprès des organismes municipaux.

Rappelons que les 10 bureaux de projets - Inondations déployés dans les bassins versants jugés prioritaires aux prises avec des problèmes d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée des travaux du Bureau de projets - Inondations - Bassin Saint-Laurent Ouest.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746