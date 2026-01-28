Invitation aux médias - Annonce concernant des aides financières gouvernementales pour des infrastructures municipales en Montérégie

SAINT-CONSTANT, QC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, fera, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, une annonce concernant des infrastructures collectives qui bénéficieront à la population de Candiac, de Saint-Constant, de Sainte-Catherine, de La Prairie et de Delson.

À cette occasion, Mme Fréchette sera accompagnée du maire de Saint-Constant et président de la Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries, M. Jean-Claude Boyer. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 9 h 30, le 29 janvier.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Jeudi 29 janvier 2026 Heure : 11 h 30 Lieu : Saint-Constant L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]