Aide bonifiée pour la restauration de la toiture de l'église Notre-Dame-des-Champs

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, confirme l'octroi d'une aide financière additionnelle pour la restauration de la toiture de l'église Notre-Dame-des-Champs, située à Repentigny. Le remplacement à l'identique de tous les bardeaux de cèdre permettra de terminer le projet et d'assurer la pérennité du bien.

Plus précisément, une nouvelle somme de 620 000 $ servira à soutenir le paiement des frais associés à la commande d'une plus grande quantité de matériaux, à la main-d'œuvre et à la mobilisation de chantier. Rappelons qu'en avril dernier, le ministre a signifié son intention de classer l'ensemble Notre-Dame-des-Champs en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il avait profité de l'occasion pour annoncer un appui gouvernemental de plus de 1,1 M$ pour la réalisation de travaux urgents sur un seul versant de toit de l'église.

Citation

« Je suis heureux que nous ayons posé les gestes nécessaires pour préserver un joyau du patrimoine moderne québécois et en assurer l'accès à l'ensemble de la collectivité. En soutenant dès maintenant la réalisation de travaux de restauration essentiels et urgents, nous évitons non seulement une détérioration accrue, mais aussi des coûts beaucoup plus élevés à long terme. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Je me réjouis de cette aide financière additionnelle accordée par notre gouvernement pour la restauration de la toiture de l'église Notre-Dame-des-Champs. Véritable joyau de notre patrimoine, cette église se distingue par son architecture unique et sa célèbre toiture en forme de « sacoche », qui en fait l'une des plus remarquables du Québec. Préserver notre identité québécoise passe par la mise en valeur et la sauvegarde de notre patrimoine, et c'est précisément ce que nous accomplissons aujourd'hui en soutenant ce projet essentiel. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et députée de Repentigny

Faits saillants

Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement envers la protection et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois en soutenant la restauration d'immeubles patrimoniaux d'intérêt exceptionnel comme l'église Notre-Dame-des-Champs.

L'église Notre-Dame-des-Champs est reconnue comme l'une des œuvres les plus innovantes de l'architecture moderne québécoise.

Le délai entre les deux annonces gouvernementales a permis à la Fabrique de réunir sa contrepartie financière de 20 % du coût du projet de restauration.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]