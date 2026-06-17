Publication du second rapport du Comité-conseil sur la découvrabilité des contenus culturels

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le Comité-conseil sur la découvrabilité des contenus culturels publie un second rapport. Avec le développement rapide des technologies et le déploiement de l'intelligence artificielle, la réflexion sur les actions à entreprendre pour préserver et promouvoir notre culture doit se poursuivre.

Ce second rapport, intitulé La souveraineté culturelle du Québec à l'ère de l'intelligence artificielle, fait le bilan des actions menées au cours des dernières années et propose une trentaine de recommandations aux décideurs politiques soucieux de poursuivre ce travail.

Le premier rapport, La souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique, a été présenté au ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, en janvier 2024. Il recommandait la mise en œuvre de certaines actions, tant au Québec qu'à l'international, afin de mobiliser les acteurs de la francophonie autour de la diversité linguistique des contenus culturels en ligne, ainsi que d'autres mesures visant à favoriser la découvrabilité des contenus culturels d'expression originale francophone sur les plateformes numériques.

Dans ce second rapport, le Comité-conseil dresse le bilan des étapes franchies depuis deux ans et actualise ses constats concernant les positions et les actions du Québec à l'international, les initiatives législatives et réglementaires au Québec, ainsi que les actions impliquant le gouvernement fédéral.

Ce rapport est signé par Mme Louise Beaudoin, ex-ministre de la Culture et des Relations internationales; M. Clément Duhaime, ex-délégué général du Québec à Paris et administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie; Mme Véronique Guèvremont, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles; ainsi que M. Patrick Taillon, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et codirecteur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de cette même université.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]