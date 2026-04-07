Invitation aux médias - Adaptation du territoire : annonce de gouvernement du Québec concernant une aide financière à Gatineau

GATINEAU, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, annonceront une importante aide financière en matière d'adaptation du territoire.

À cette occasion, ils seront accompagnés de la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 9 h, le 8 avril.

AIDE-MÉMOIRE

Date : 8 avril 2026



Heure : 10 h 30



Lieu : Gatineau L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Sources : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Josée Vallée, Attachée politique, Député de Gatineau, [email protected]