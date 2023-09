OTTAWA, ON, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Les véhicules électriques (VE) constituent une option avantageuse à tous les points de vue - un ravitaillement moins coûteux, des frais d'entretien moins élevés, etc. - pour les familles qui souhaitent économiser de l'argent tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'air. L'adoption à grande échelle de VE représente également une fantastique source de développement économique qui crée des emplois dans le secteur manufacturier partout au pays pour répondre aux besoins de la chaîne de valeur des VE.

Pour aider les conducteurs à opter pour un VE, le gouvernement du Canada s'emploie à bâtir un réseau pancanadien de stations de recharge le long des autoroutes ainsi que dans les lieux publics, les rues, les stationnements d'immeubles résidentiels à usages multiples, les lieux de travail et les parcs de véhicules. Jusqu'à maintenant, le gouvernement a soutenu l'installation de plus de 45 000 bornes de recharge au pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de 229 356 $ à Hypercharge pour l'installation de 48 bornes de recharge de niveau 2 dans 11 stationnements situés dans le Sud de l'Ontario. D'autres fonds ont été accordés à Hypercharge, ce qui porte le coût total du projet à 458 712 $.

Toutes ces bornes de recharge, qui seront accessibles dès décembre 2024, aideront les Canadiens à atteindre facilement leur destination, en toute quiétude.

Le financement fédéral annoncé aujourd'hui provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les bornes de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. En investissant dans l'installation de bornes de recharge comme celles annoncées aujourd'hui en Ontario, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir prometteur, sain et carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous sommes extrêmement reconnaissants que RNCan nous ait choisis et nous accorde ces fonds afin d'accroître la disponibilité des infrastructures de recharge de VE et leur adoption en Ontario. Nous sommes conscients que les aires de stationnement dans ces municipalités sont mal desservies pour la recharge des VE, et cet investissement nous permettra de prendre des mesures proactives pour y remédier. »

David Bibby

Président-directeur général, Hypercharge

Faits en bref

Les transports routiers sont à l'origine d'environ 18 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $, de même que des programmes incitatifs provinciaux, permettent à plus de Canadiens d'acheter ou de louer un VE.

Le gouvernement a prolongé jusqu'en mars 2025 son programme d'incitatifs à l'achat, auquel un plus grand nombre de modèles de fourgonnettes, de camions et de VUS sont maintenant admissibles.

Avant de prendre le volant, les conducteurs peuvent planifier leur trajet en consultant le Localisateur de stations de recharge et de stations de ravitaillement en carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada .

. En ce qui concerne son objectif de financer l'installation de 84 500 bornes de recharge pour VE d'ici 2029, le gouvernement du Canada a parcouru plus de la moitié du chemin.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]