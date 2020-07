La ministre Mélanie Joly annonce un appui à 30 projets réalisés par des entrepreneurs québécois pour aider à la réduction de la pollution, pour bâtir des communautés plus saines et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

MONTRÉAL, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La demande mondiale en technologies propres s'accroît d'année en année et les concepteurs canadiens dans ce domaine ont largement démontré leur capacité à développer des innovations adaptées à la réalité du marché.

Ces innovations sont également indispensables pour assurer la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone et pour aider d'autres secteurs à devenir plus propres, tout en obtenant de meilleurs résultats sur le plan environnemental et en renforçant la compétitivité des entreprises.

Un Canada carboneutre d'ici 2050

Le gouvernement fédéral annonçait en décembre dernier son ambition d'atteindre la cible de zéro émission nette d'ici 2050. La croissance propre, un des 13 objectifs de cette stratégie, est donc au cœur des priorités de DEC. À cet effet, l'objectif est de renforcer la capacité des entreprises canadiennes du secteur des technologies propres à développer, à adopter ces technologies et à accéder aux marchés internationaux.

Dans cette optique, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, annonce un appui de DEC à 30 projets liés à l'adoption et au développement des technologies propres au Québec, pour un investissement de 12 545 298 dollars. Ces investissements contribuent non seulement à instaurer une culture de l'innovation à travers la province, mais également à l'adoption et à la mise en marché de technologies et de produits et services réduisant les impacts environnementaux.

En mettant au point et en adoptant des technologies propres, les entreprises sont plus à même de maîtriser les coûts, de satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires canadiennes et internationales, d'améliorer leur compétitivité et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La crise que nous vivons est sans équivoque une occasion de repenser et d'optimiser la façon dont nous faisons les choses. Ce tournant historique représente une possibilité d'accélérer la transition vers des alternatives énergétiques plus propres ainsi que d'intégrer la transition écologique dans les entreprises et les organismes.

Pour plus de précisions sur les projets et les aides financières, veuillez consulter le document d'information connexe.

Citations

« Hormis les difficultés auxquelles nous faisons face actuellement, la crise climatique demeure l'un des défis les plus importants de notre époque. Il est donc primordial d'encourager les entreprises de chez nous à développer des procédés plus environnementaux et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant leur compétitivité. C'est pourquoi nous prenons des mesures robustes pour lutter contre les changements climatiques en appuyant des projets novateurs et essentiels au bien-être des générations futures. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le Canada possède des atouts importants en matière de technologies propres -- dans des domaines tels que le transport, le recyclage, la récupération, l'assainissement, l'efficacité énergétique et les technologies de construction écologiques. Un environnement sain et une économie forte vont de pair. Nous pouvons en tirer un avantage concurrentiel et une résilience accrue, particulièrement dans cette ère difficile que nous traversons. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Par l'entremise de ce programme, DEC appuie les secteurs émergents et bien établis qui visent, entre autres, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi que les polluants atmosphériques. L'innovation et les technologies propres jouent un rôle clé à cet effet et l'intervention se fait :

de façon directe, en aidant les petites et moyennes entreprises (PME) dans des projets de développement, de commercialisation et d'adoption de technologies propres, leur permettant ainsi de croître et de devenir plus innovantes, productives et compétitives aux niveaux régional, national et international;



par le biais d'organismes à but non lucratif (OBNL) qui offrent leurs services afin de permettre aux PME d'accélérer le développement, l'adoption et la commercialisation des technologies propres et autres solutions ou innovations associées à l'économie verte.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

La Stratégie fédérale de développement durable présente le plan et la vision du gouvernement pour un Canada plus durable. Elle décrit les objectifs et les mesures pour favoriser une croissance propre, préserver des écosystèmes sains et construire des collectivités sûres, sécuritaires et durables.

