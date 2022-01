MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Investissement Québec et le Fonds de solidarité FTQ s'associent à Claridge dans la création d'un véhicule d'investissement qui aura pour but de soutenir les entreprises de transformation alimentaire du Québec qui présentent un important potentiel de croissance. Il permettra de fournir aux entreprises les ressources financières, l'accompagnement managérial et opérationnel, les connaissances des tendances mondiales ainsi qu'un important réseau de partenaires afin de soutenir et d'accélérer leur croissance au Québec et en Amérique du Nord.

Ce nouveau véhicule financier, dont la taille cible est de près de 100 M$, est créé par des investisseurs à long terme, qui partagent une vision commune axée sur une approche pratique, patiente et orientée sur la croissance. Les partenaires ont l'intérêt et la capacité d'investir un multiple de leur engagement initial pour supporter des projets structurants.

Cet outil pourra prendre des positions dans des entreprises de transformation alimentaire novatrices - majoritaires ou minoritaires - en vue de les transformer en chefs de file nord-américains, en ajoutant de la valeur à toutes les étapes de leur développement.

Au cours des vingt dernières années, Claridge a investi plus de 400 M$ dans une dizaine d'entreprises de cette industrie, au Canada et aux États-Unis. L'équipe de gestion de la plateforme d'investissement sera sous la direction de Ludovic Dumas, vice-président Investissements directs et Bob Leonidas, partenaire opérationnel, qui possèdent plusieurs décennies d'expérience en investissement et en gestion d'entreprises de transformation alimentaire au Québec, au Canada et à l'international.

Le secteur des aliments et des boissons est une composante majeure de l'économie du Québec, et l'industrie de la transformation alimentaire y joue un rôle crucial pour répondre aux besoins des consommateurs d'ici et de plusieurs autres marchés. Plusieurs sociétés québécoises de transformation des aliments et des boissons devront développer une vision mondiale ou se regrouper pour accélérer leur croissance.

Partenaire de longue date des transformateurs alimentaires québécois, Investissement Québec a joué un rôle central dans la mise en place de ce fonds d'investissement dans lequel il injecte 35 millions de dollars provenant de ses fonds propres. Cette démarche est en parfaite adéquation avec l'engagement ferme et concret qu'Investissement Québec a pris envers l'agroalimentaire qui figure parmi les secteurs prioritaires de la société d'État.

« Nous sommes fiers d'avoir permis la création de ce nouvel outil de financement novateur qui vise à propulser la croissance de joueurs-clés du secteur de la transformation alimentaire d'ici. Nous reconnaissons le rôle stratégique de cette industrie pour son incidence sur le développement économique du Québec et de ses régions, et sa contribution essentielle à notre autonomie alimentaire, souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. Conscients des défis auxquels les acteurs de l'industrie sont confrontés, nous continuerons à œuvrer aux côtés des partenaires de l'écosystème pour les soutenir et contribuer à leur croissance. »

« Ce nouveau partenariat, dans lequel le Fonds de solidarité FTQ investit 22,5 millions de dollars, améliorera l'accès au financement à long terme pour le secteur québécois de la transformation alimentaire, a poursuivi Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ. Des entreprises de cette industrie stratégique pour l'économie québécoise pourront ainsi compter sur le capital patient et l'accompagnement nécessaires pour assurer leur croissance dans un marché en pleine évolution. Il s'agit d'un secteur prioritaire pour le Fonds de solidarité FTQ, comme en témoigne nos investissements historiques de 1,3 milliard de dollars effectués par notre équipe spécialisée en agroalimentaire. »

« Nous voulons investir ensemble dans des sociétés de grande qualité pour devenir des partenaires actifs et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs stratégies de croissance, a conclu Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge.».

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

A propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

À propos de Claridge

Claridge est une société d'investissement privé située à Montréal représentant les intérêts de la famille de Stephen Bronfman, dont l'objectif est la maximisation du capital à long terme. Claridge est activement impliqué dans la gestion d'un portefeuille diversifié de placements dans des sociétés privées ainsi que dans des fonds gérés par des tiers dans une variété d'industries à travers le monde. En tant qu'investisseur financier stratégique, nos participations directes en actions couvrent plusieurs secteurs industriels, notamment l'alimentation, la technologie, le divertissement et l'immobilier. Claridge concentre ses investissements dans des petites et moyennes entreprises et apporte son expertise, en partenariat avec la direction, pour accélérer leur croissance.

