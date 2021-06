René Arseneault, député de Madawaska−Restigouche, annonce l'octroi d'un appui financier à la Ville de Saint-Léonard, au Nouveau-Brunswick, pour la création d'un espace communautaire extérieur

SAINT-LÉONARD, NB, le 15 juin 2021 /CNW/ - Depuis plus d'un an déjà, la pandémie affecte durement tous les Canadiens et Canadiennes. De surcroît, les organismes culturels et artistiques ont grandement ressenti les répercussions de la COVID-19. Les célébrations et commémorations sont des activités qui renforcent nos communautés et notre économie. Pendant ces moments difficiles, le gouvernement du Canada entend maintenir l'appui qu'il accorde à ces organismes.

Aujourd'hui, René Arseneault, député de Madawaska−Restigouche, a annoncé un investissement de 223 000 dollars destinés à un projet d'immobilisation communautaire de la Ville de Saint-Léonard, au Nouveau-Brunswick. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. Ce projet vise la création d'un espace communautaire extérieur dans un parc en vue de souligner le 100e anniversaire de Saint-Léonard. De plus, il permettra à la municipalité de poursuivre sa programmation culturelle ainsi que d'accroître son offre d'activités musicales, artistiques et communautaires.

Le gouvernement du Canada accorde cet appui dans le cadre du volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

« Notre gouvernement est sensible aux défis que doivent surmonter les organismes culturels et à leur réalité depuis le début de la pandémie. Nos investissements témoignent de notre engagement à aider les organismes artistiques à exprimer leur créativité et à renforcer nos communautés. Nous souhaitons à la population de Saint-Léonard et des environs de rapidement renouer avec le plaisir d'assister à des spectacles et de participer à des festivals. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir aux communautés la chance de célébrer leur passé et leur présent.

Le volet Fonds des legs offre une aide financière aux projets d'immobilisations communautaires qui visent la restauration, la rénovation ou la transformation d'édifices existants ou d'espaces extérieurs.

