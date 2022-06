Investissement de près de 55 000 $ pour bonifier le tourisme de nature et d'aventure en Outaouais

QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a annoncé, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, l'attribution d'une somme de 54 600 $ à Alluvia, une ferme biologique située dans la municipalité de Bristol, en Outaouais, pour soutenir la réalisation de son projet. Celui-ci vise la construction de deux abris et le développement de sentiers récréatifs.

L'aide financière, versée dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, a pour objectif d'appuyer la mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure en Outaouais.

Citations :

« Grâce à ce projet, Alluvia offrira des hébergements haut de gamme, qui plairont assurément aux visiteurs à la recherche d'endroits pour se détendre en pleine nature. De plus, les activités proposées viendront enrichir leur expérience en Outaouais et les inciteront à prolonger leur séjour. Notre gouvernement est présent pour accompagner les entreprises d'ici qui stimulent l'économie locale et font rayonner le Québec en tant que destination touristique de calibre international. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« J'admire la créativité de nos entrepreneurs et l'énergie qu'ils déploient afin de poursuivre le développement de notre offre touristique et de participer à la vitalité locale. Notre région regorge d'attraits qui ne demandent qu'à être découverts. Le projet de villégiature d'Alluvia y contribuera certainement, grâce notamment à l'aménagement de sentiers récréatifs et à la mise en valeur de la biodiversité du site. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Notre vision pour Alluvia : offrir un endroit paisible qui permet de renouer avec la nature et la simplicité. C'est un séjour en forêt, sur une ferme bio, au bord de l'eau, dans une minimaison écologique. C'est un rêve que nous voulons partager de tout cœur, et nous y arrivons grâce au soutien du ministère du Tourisme. »

Danielle Newman, copropriétaire d'Alluvia

Faits saillants :

Le projet soutenu consiste :

à construire deux abris haut de gamme en nature, comprenant une baignoire à remous extérieure chauffée au bois;



à aménager des sentiers récréatifs sur six kilomètres pour permettre la pratique d'activités sportives (randonnée, ski de fond, raquette), l'autocueillette, l'accès à la rivière Quyon et à la chute Red Rock.

Rappelons que ce projet s'est également vu attribuer une somme de 35 000 $ par l'entremise de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue pour ses grands espaces et son offre multiactivité.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://ca.linkedin.com/company/tourismequebec

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Roxanne Bourque, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél. : 418 999-1326; Renseignements : Gabrielle Vachon, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3476; Danielle Newman, Copropriétaire, Alluvia, Courriel : [email protected]