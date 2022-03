Le gouvernement du Canada appuie les communautés de langue officielle en situation minoritaire et la promotion de notre dualité linguistique

NOUVEAU-BRUNSWICK, le 15 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada comprend le rôle crucial que jouent les organismes qui œuvrent à la protection de nos deux langues officielles partout au pays. En plus d'offrir un soutien essentiel aux communautés de langue officielle en situation minoritaire, ils contribuent à la promotion de notre dualité linguistique, assurant ainsi aux générations futures un avenir rempli de possibilités.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé l'octroi de près de 4 millions de dollars à 21 organismes francophones du Nouveau-Brunswick. Provenant du programme de Développement des communautés de langue officielle, cet appui important permettra aux organismes de maintenir leurs activités, ainsi que de favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le gouvernement fédéral continuera d'être un allié pour ces organismes du secteur des langues officielles qui font un travail si important. Grâce à ces organismes, les Canadiens et les Canadiennes continueront de s'épanouir, d'apprendre et de rêver dans la langue de leur choix.

Citations

« Ayant grandi à Moncton, je sais à quel point il est important d'appuyer les organismes œuvrant dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire. L'investissement d'aujourd'hui permettra aux organismes du Nouveau-Brunswick de maintenir leurs activités et d'assurer la vitalité des communautés francophones dans notre belle région. Lorsqu'il s'agit de protéger et promouvoir nos deux langues officielles, notre gouvernement répondra toujours présent. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Les faits en bref

Les programmes d'appui aux langues officielles constituent le plus important investissement fédéral dans le domaine des langues officielles. Parmi ceux-ci, on compte les programmes Développement des communautés de langue officielle et Mise en valeur des langues officielles.

Le gouvernement du Canada accorde cet appui par l'entremise du programme Développement des communautés de langue officielle (volet Vie communautaire, sous-volet Collaboration avec le secteur communautaire). Ce programme vise à favoriser l'épanouissement et la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour l'adapter à une société en évolution. Ce projet de loi vise entre autres à répondre au déclin du français au pays, à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles, et à appuyer les communautés vivant en situation minoritaire.

Tableaux de données

Nom du client Allocation annuelle RADARTS INC. 119 880 $ ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC. 120 000 $ ASSOCIATION DES RADIOS COMMUNAUTAIRES ACADIENNES DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 97 000 $ ASSOCIATION FRANCOPHONE DES AÎNÉS DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 90 000 $ ASSOCIATION FRANCOPHONE DES MUNICIPALITÉS DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 84 000 $ ASSOCIATION FRANCOPHONE DES PARENTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 114 000 $ CONSEIL PROVINCIAL DES SOCIÉTÉS CULTURELLES INC. 706 000 $ CONSEIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES COMPÉTENCES DES ADULTES DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 40 000 $ LA COOPÉRATIVE DE THÉÂTRE L'ESCAOUETTE LTÉE 57 600 $ LA FÉDÉRATION DES JEUNES FRANCOPHONES DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 223 000 $ LE GALA DE LA CHANSON DE CARAQUET INC. 66 500 $ MOUVEMENT ACADIEN DES COMMUNAUTÉS EN SANTÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 75 000 $ PRODUCTION DE L'ÉTOILE INC. 102 000 $ REGROUPEMENT FÉMINISTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 95 000 $ SALON DU LIVRE DE DIEPPE INC. 12 000 $ LE SALON DU LIVRE DE LA PÉNINSULE ACADIENNE INC. 12 000 $ SALON DU LIVRE D'EDMUNDSTON INC. 12 000 $ SOCIÉTÉ DE L'ACADIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 630 000 $ LA SOCIÉTÉ DES JEUX DE L'ACADIE INC. 145 800 $ ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE DE SAINT-JEAN INC. 468 000 $ LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'ACADIE INC. 363 000 $ TOTAL 3 632 780 $

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement) Marianne Blondin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected], 343-543-8853, Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]