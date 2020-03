Investissement dans un programme d'immersion en inuvialuktun aux Territoires du Nord-Ouest

Le gouvernement du Canada appuie l'élaboration d'un programme d'immersion en inuvialuktun à Inuvik

INUVIK, NT, le 2 mars 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tient à soutenir les efforts des peuples autochtones en vue de se réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer les langues autochtones partout au pays.

M. Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé un financement de 150 000 dollars pour la création d'un programme d'immersion en inuvialuktun à Inuvik. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Cet investissement, versé dans le cadre du Volet des langues autochtones du Programme des langues et cultures autochtones, appuiera l'élaboration d'un programme d'immersion en inuvialuktun qui contribuera à l'avancement d'un programme de baccalauréat en éducation en inuvialuktun.

Le programme d'immersion sera élaboré en collaboration avec le Campus Aurora, le Beaufort Delta Education Council et des aînés inuvialuits.

Cet investissement fait partie de l'engagement pris par le gouvernement du Canada aux termes de la Loi sur les langues autochtones.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les langues autochtones et reconnaît leur apport à la diversité et à la richesse du patrimoine linguistique et culturel du Canada. Il s'agit là de l'un des nombreux investissements qui seront faits afin de préserver et de protéger les langues autochtones. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Grâce à cet investissement, l'Inuvialuit Regional Corporation pourra mettre en place concrètement un mécanisme qui préservera la vitalité de la langue inuvialuktun au cours des années à venir. En tant que citoyen des Territoires du Nord-Ouest, je ne peux qu'être fier de voir les communautés de la région d'Inuvik prendre des mesures pour se réapproprier, revitaliser, préserver et renforcer une part importante de leur patrimoine : la langue de leurs ancêtres. »

-- M. Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« L'inuvialuktun en est maintenant à un tournant. Les communautés ont souligné à l'IRC l'importance d'accorder la priorité à cet enjeu dans la région désignée des Inuvialuits. L'IRC a plaidé à tous les niveaux en faveur d'actions immédiates nécessaires pour préserver cette langue. Ces nouveaux fonds sont propres à cette tâche et permettront aux Inuvialuits de commencer à élaborer un programme de formation essentiel d'immersion en inuvialuktun. Pour assumer la responsabilité de la revitalisation de l'inuvialuktun, nous devons d'abord permettre aux Inuvialuits de disposer d'outils et d'approches solides, guidés par les commentaires des aînés inuvialuits, afin qu'ils puissent s'immerger dans la langue et l'enseigner aux autres. L'IRC est reconnaissante de ce soutien financier accordé pour entreprendre le travail immédiat d'élaboration d'un programme d'immersion en inuvialuktun. »

-- M. Duane Ningaqsiq Smith, président et chef de la direction, Inuvialuit Regional Corporation

Les faits en bref

Le Volet des langues autochtones du Programme des langues et cultures autochtones soutient la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones au moyen d'activités communautaires.

L'Inuvialuit Regional Corporation est un gouvernement régional inuit situé à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest. Il est voué à améliorer le bien-être économique, social et culturel des six communautés inuvialuites par la mise en œuvre de la Convention définitive des Inuvialuits et par tous les autres moyens disponibles.

La Loi sur les langues autochtones a été élaborée en collaboration avec des organisations autochtones nationales et a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

Dans le Budget de 2019, on prévoyait un investissement de 333,7 millions de dollars sur cinq ans (à compter de 2019-2020), dont 115,7 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre de la Loi.

Liens connexes

Programme des langues et cultures autochtones

Inuvialuit Regional Corporation (anglais seulement)

