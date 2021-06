La députée Lyne Bessette annonce l'octroi d'un appui financier à des organismes voués aux arts et à la culture dans la région de l'Estrie

BROMONT, QC, le 10 juin 2021 /CNW/ - Les arts et la culture nous inspirent et nous rassemblent. De plus, ils renforcent nos communautés et notre économie. Depuis un an déjà, la pandémie touche durement les organismes culturels. Bon nombre de ces organismes subissent des pressions financières exceptionnelles, soit parce qu'ils doivent revoir entièrement leur programmation, soit en raison de l'annulation de leurs activités. Pendant ces moments difficiles, le gouvernement du Canada entend maintenir l'appui qu'il leur accorde.

C'est la raison pour laquelle Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi, a annoncé aujourd'hui un investissement de 106 000 dollars destinés à 8 organismes estriens voués aux arts, à la culture et au patrimoine. Elle a fait cette annonce au nom de Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Les organismes qui reçoivent ces fonds sont les suivants : l'Association patrimoine Estrie, le Festival de jazz de Sutton, le Circuit des arts Memphrémagog, le Comité d'exposition sur les arts et la culture caribéenne, Musique et traditions illimitées, Tour des arts, la Société Bromont en arts et le Festifolies en Armandie. Le gouvernement du Canada accorde cet appui dans le cadre du volet festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Pour connaître tous les détails, consultez la fiche d'information ci-jointe.

Citations

« Notre gouvernement est sensible aux défis que doivent surmonter les organismes culturels et à leur réalité depuis le début de la pandémie. C'est pourquoi nous sommes rapidement passés en mode solution. Nos investissements témoignent de notre engagement à aider les organismes artistiques à exprimer leur créativité et à renforcer nos communautés. Nous souhaitons à la population de l'Estrie et des environs de rapidement renouer avec le plaisir d'assister à des spectacles et de participer à des festivals. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Le secteur culturel a été très généreux au cours des derniers mois en offrant à la population des moments de bonheur durant les jours difficiles que nous avons vécus. Dans notre région, plusieurs organismes et événements culturels ont besoin de soutien pour pouvoir se réinventer ou pour survivre à l'annulation de leur programmation annuelle. Je suis très heureuse que l'aide financière annoncée aujourd'hui soutienne la culture dans Brome-Missisquoi et j'invite la population à consommer la culture locale. »

- Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Liens connexes

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Fiche d'information

Organisme Titre du projet Montant ASSOCIATION PATRIMOINE ESTRIE L'Expo Vintage 24 800 $ CIRCUIT DES ARTS MEMPHRÉMAGOG Circuit des arts Memphrémagog 6 800 $ COMITÉ D'EXPOSITION SUR LES ARTS ET LA CULTURE CARIBÉENNE (C.E.A.C.C.) Festiv'Arts Caribéen 13 800 $ FESTIFOLIES EN ARMANDIE Festifolies en Armandie 14 100 $ FESTIVAL DE JAZZ DE SUTTON Festival de jazz de Sutton 12 200 $ MUSIQUE ET TRADITIONS ILLIMITÉES Festival Violon Traditionnel Sutton 5 500 $ SOCIÉTÉ BROMONT EN ART Bromont en art 20 200 $ TOUR DES ARTS Tour des Arts 8 600 $

