Le gouvernement du Canada appuie un projet visant à préserver le domaine Glenaladale dans le cadre de son 250e anniversaire

TRACADIE CROSS, PE

, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Cardigan, a annoncé l'octroi de 484 000 dollars au Glenaladale Heritage Trust. Cette somme servira à préserver le domaine de Glenaladale, en l'honneur du 250e anniversaire de l'arrivée des colons de Glenaladale à Tracadie Cross, en 1772. Le ministre MacAulay a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.



Le gouvernement du Canada accorde ce financement par l'entremise du Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Échelonnés sur les trois prochaines années, ces fonds permettront entre autres de rénover la maison et l'école du domaine, ainsi que d'aménager ses espaces extérieurs. Une fois le projet achevé, le domaine pourra accueillir chaque année jusqu'à 200 artistes, artisans et interprètes du patrimoine local dans le cadre d'activités destinées au grand public. De plus, le Glenaladale Heritage Trust prévoit l'ajout de studios et de résidences d'artistes, en plus d'offrir des programmes de formation artistique.



« Notre gouvernement est fier de pouvoir investir dans des projets d'infrastructures patrimoniales comme celui du domaine Glenaladale. Cet appui financier permettra de créer un lieu où se rencontreront et s'épanouiront les arts, la culture et le patrimoine. En investissant dans nos institutions patrimoniales, nous soutenons nos communautés et allégeons les défis que pose la pandémie depuis un certain moment déjà. De plus, nous continuons à créer des emplois, à stimuler l'économie et à rendre nos communautés encore plus fortes, partout au pays. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien



« Le domaine Glenaladale a joué un rôle très important dans notre riche histoire et notre patrimoine ici, à l'Île-du-Prince-Édouard. Il est absolument vital de s'assurer que nous préservons des sites comme celui-ci pour l'avenir, et je suis heureux que la prochaine génération d'Insulaires et de visiteurs puisse continuer à en profiter. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Cardigan



« Notre gouvernement s'est engagé à poursuivre le développement des régions rurales pour favoriser une croissance durable à l'Île-du-Prince-Édouard. En plus du montant annoncé aujourd'hui, nous sommes ravis de notre participation au projet du domaine Glenaladale par un investissement de 100 000 dollars qui permettra de préserver l'infrastructure, mais aussi le patrimoine et la culture de la région pour les années à venir. »

- L'honorable Jamie Fox, ministre des Pêches et des Communautés de l'Île-du-Prince-Édouard



« Le conseil d'administration du Glenaladale Heritage Trust remercie Patrimoine canadien d'avoir reconnu l'importance du domaine de Glenaladale et sa place dans l'histoire de notre communauté, de notre province et de notre pays. C'est vraiment un trésor national! Ces fonds nous aideront à achever la réhabilitation de l'école de Glenaladale en tant que porte d'accès au domaine; la conservation de la maison de Glenaladale en tant que centre culturel écossais; et la création de notre forêt de sculptures, des jardins des ancêtres, du verger de Miss Nelly et de l'interprétation multilingue avant notre 250e anniversaire, le 25 juin 2022. Nous avons hâte d'accueillir de nombreux clans, descendants et visiteurs souhaitant se joindre à nous à Glenaladale cet été et au-delà, en particulier pour nos célébrations en 2022. »

- Conseil d'administration du Glenaladale Heritage Trust



Les faits en bref



Le hameau de Glenaladale a été établi en 1772 dans le cadre du premier vaste projet d'émigration d'Écossais vers ce qui allait devenir le Canada.



Le domaine Glenaladale a été le lieu de résidence de la famille du capitaine John MacDonald pendant trois générations, jusqu'à ce que la famille MacKinnon l'achète en 1905 et en fasse sa demeure. Grâce aux différents aspects de leurs vies et de leurs entreprises, les MacDonald et les MacKinnon ont contribué de façon importante à la diversité du patrimoine de l'Île-du-Prince-Édouard et de notre pays.



Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine a été créé pour aider les Canadiens et Canadiennes à célébrer leurs communautés, leur passé et leur présent. Le programme permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.



Le volet Fonds des legs offre une aide financière aux projets d'immobilisations communautaires qui visent la restauration, la rénovation ou la transformation d'édifices existants ou d'espaces extérieurs (par exemple une statue, un centre communautaire, un monument, un achat lié à un jardin ou à une œuvre d'art) destinés à un usage communautaire.

