Investissement dans l'infrastructure culturelle de Hamilton

Le gouvernement du Canada appuie l'Art Gallery of Hamilton

HAMILTON, ON, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tient à appuyer la création et la rénovation d'espaces culturels afin de mettre les arts et le patrimoine à la portée de tous.

L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 112 875 dollars à l'Art Gallery of Hamilton. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Accordé grâce au Fonds du Canada pour les espaces culturels, cet appui financera une étude de faisabilité approfondie en vue de la rénovation majeure des installations de la galerie.

L'étude portera sur l'amélioration de l'entreposage, de la présentation et de l'interprétation de la collection permanente de la galerie, ainsi que sur l'élargissement de son mandat afin de sensibiliser le public à l'histoire de la communauté.

Citations

« Notre gouvernement sait qu'investir dans les arts et la culture, c'est aider à bâtir des communautés dynamiques. Nous sommes fiers de contribuer à l'amélioration d'espaces comme l'Art Gallery of Hamilton afin d'assurer la conservation d'importantes collections et de mettre les arts et la culture à la portée d'un plus grand nombre de Canadiens. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« L'annonce d'aujourd'hui est un grand moment pour la région de Hamilton. En investissant dans l'Art Gallery of Hamilton, notre gouvernement favorise la découverte du précieux patrimoine de la région et permet aux Canadiens d'accéder plus facilement à des pans uniques de leur histoire. »

­- L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

« Au nom du conseil d'administration de l'Art Gallery of Hamilton, je suis ravie de voir que le gouvernement fédéral reconnaît l'importance culturelle et nationale de notre collection. Ces fonds contribueront aussi à la promotion d'un musée civique mettant en valeur l'histoire de Hamilton auprès des citoyens et des touristes de la région. C'est une excellente nouvelle pour Hamilton. »

- Shelley Falconer, présidente-directrice générale, Art Gallery of Hamilton

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels. Depuis sa création en 2001, le Fonds a appuyé plus de 1 000 projets, visant entre autres des espaces pour les arts de la scène, les arts visuels, les arts médiatiques, les collections muséales, les expositions patrimoniales ainsi que les centres de création.

Dans le budget de 2017, on prévoyait l'investissement de 300 millions de dollars sur 10 ans dans le Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de promouvoir le perfectionnement des talents canadiens ainsi que l'entrepreneuriat dans les milieux artistiques et culturels. Ces investissements contribuent à créer des emplois, à stimuler l'activité économique, à dynamiser les communautés et à célébrer le riche patrimoine culturel du Canada.

Depuis 1914, l'Art Gallery of Hamilton collectionne, conserve, expose et interprète des œuvres d'art pour le public de Hamilton et ses environs. Elle se classe au troisième rang des plus grands musées d'art public de l'Ontario, en plus d'être la plus ancienne et la plus grande galerie du Sud-Ouest de l'Ontario. Elle compte dans sa collection plus de 10 000 œuvres, lesquelles portent principalement sur l'art historique canadien, international et contemporain.

