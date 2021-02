Le gouvernement du Canada appuie un nouveau centre de création dans le quartier de la Bourse historique de Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 16 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit 4 millions de dollars dans un nouveau projet d'infrastructure qui appuiera le milieu des arts et de la culture de Winnipeg.

Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau) et député de Winnipeg-Sud, a annoncé aujourd'hui le financement du projet Market Lands. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

CentreVenture Development Corporation dirige le projet Market Lands, qui consistera en un nouvel immeuble de grande hauteur polyvalent comptant huit étages d'appartements au-dessus d'un centre de création à deux étages. Le financement de 4 millions de dollars, offert par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, est accordé pour le centre de création à deux étages, qui couvre 20 000 pieds carrés. Ce point central du complexe sera doté de locaux pour trois centres dirigés par des artistes et un conseil sectoriel des industries créatives, ainsi que des locaux partagés polyvalents. Le projet devrait être achevé à l'été 2024.

« Notre gouvernement sait que les artistes, les créateurs et les créatrices ont besoin de locaux animés, fonctionnels et accueillants pour développer et partager leurs talents avec la population canadienne et le monde. Ces centres permettent de rassembler les gens, autant les artistes et les entrepreneurs culturels que les représentants d'organismes, dans des locaux qui stimulent le développement et la collaboration, et qui favoriseront la croissance de l'économie créative. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Market Lands est un projet captivant pour le milieu des arts et pour Winnipeg. Ce lieu, qui n'est pour l'instant qu'un terrain vacant au milieu du quartier de la Bourse historique, deviendra bientôt un lieu phare pour les artistes et créateurs de Winnipeg, une destination accueillante dans ce quartier animé et un volet important de l'économie winnipegoise. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau) et député de Winnipeg-Sud

« Le hub créatif est le fondement du projet de réaménagement Market Lands. Ce généreux soutien du gouvernement fédéral contribuera à bâtir des lieux durables de premier plan destinés à quatre importants organismes artistiques, ce qui ancrera davantage le secteur créatif comme un moteur économique clé du centre-ville de Winnipeg. »

- Angela Mathieson, présidente-directrice générale, CentreVenture Development Corporation

Faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial, culturel et créatif, dont les hubs créatifs. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction, ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels. Depuis son lancement en 2001, le Fonds a appuyé plus de 1 000 projets, dont des locaux destinés aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, aux collections muséales, aux expositions patrimoniales et aux centres créatifs.

Fondé en 1999, CentreVenture Development Corporation est un organisme indépendant de la Ville de Winnipeg dont le mandat est d'encourager la planification, le développement, la coordination et la réalisation de projets et d'activités au centre-ville.

