MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - En prévision du lancement de sa nouvelle plateforme de réservation, le système de réservation de VIA Rail Canada (VIA Rail) ne sera pas disponible entre 19 h (HE) le vendredi 17 novembre et 17 h (HE) le samedi 18 novembre.

Comme les passagers ne pourront pas réserver, modifier ou annuler leurs réservations durant cette interruption de système, nous invitons fortement les passagers à réserver et planifier leurs déplacements à l'avance.

Ce que vous devez savoir

Toute l'information relative à cette interruption de système est également disponible sur notre site web.

Les activités ferroviaires ne seront pas affectées et toutes les réservations faites avant l'interruption de système demeurent valides.

Cependant, durant cette période il y aura certains impacts sur les services à la clientèle suivants: Il ne sera pas possible de réserver, annuler ou modifier un voyage auprès des différents points de vente de VIA Rail (en ligne, en gare, à bord ou en contactant le centre client de VIA Rail); Les passagers qui n'ont pas acheté de billet avant l'interruption de système ne pourront pas monter à bord des trains durant cette période; Les profils clients en ligne ne seront pas accessibles et il ne sera pas possible d'imprimer les cartes d'embarquement à partir de ces profils. L'option d'imprimer des cartes d'embarquement en gare ne sera pas possible; Toutefois, les passagers auront accès à leurs documents de voyage à travers le courriel envoyé après une réservation comprenant la carte d'embarquement.



Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait occasionner et remercions nos passagers pour leur compréhension. Nous publierons des mises à jour sur le statut de notre système de réservation sur nos médias sociaux et sur notre site web.

