Bien que confiants dans leurs stratégies financières, les jeunes adultes se sentent tout de même très stressés à cet égard.

TORONTO, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Les parents l'ignorent, mais les jeunes adultes gèrent assidûment leurs finances rendues précaires par l'inflation et le coût élevé de la vie. Selon un récent sondage de RBC, 59 pour cent des jeunes adultes de 18 à 24 ans affirment gérer activement à leurs finances, alors que moins de la moitié (47 pour cent) des parents pensent que c'est le cas, et ce n'est là qu'un des écarts de perception entre les jeunes adultes et leurs parents en ce qui concerne les questions financières.

Le sondage a aussi permis de déterminer que les jeunes adultes qui affirment gérer activement leurs finances étaient plus susceptibles d'avoir confiance en leurs capacités d'épargner (83 pour cent) et d'investir (60 pour cent), et que leur impression d'être responsables sur le plan financier était plus forte (82 pour cent).

« Les jeunes adultes travaillent fort pour assurer leur avenir financier, dit Jason Storsley, vice-président principal, Services bancaires courants et croissance de la clientèle, à RBC. Leur vision de l'avenir est à la fois optimiste et pragmatique. Ils reconnaissent la présence d'obstacles, mais cherchent à tirer parti des occasions avec plus de résilience qu'on pourrait le croire. »

Écarts entre les perceptions des parents et celle de leurs enfants

D'autres écarts de perception existent, notamment en ce qui concerne l'attitude des jeunes adultes à l'égard des questions financières. Les jeunes adultes prennent des mesures pour atteindre des objectifs financiers à long terme, mais leurs parents ne s'en rendent pas toujours compte. Par exemple, alors qu'un tiers (32 pour cent) des jeunes adultes épargne pour acheter une maison et qu'un cinquième (19 pour cent) épargne déjà en vue de la retraite, seulement 23 pour cent et 12 pour cent des parents, respectivement, pensent que c'est le cas. Pour guider les jeunes adultes et les préparer à réussir, il est important de connaître leurs objectifs à long terme et les mesures qu'ils prennent pour les atteindre.

De plus, même si la plupart (83 pour cent) des jeunes adultes disent que la stabilité financière est un élément clé de leur bien-être, ils sont presque aussi nombreux (83 pour cent) à dire qu'ils ont besoin de plus d'information et de soutien en matière financière, et les deux tiers (68 pour cent) disent se sentir dépassés et avoir besoin d'aide. Or, les parents sous-estiment la proportion de jeunes adultes qui ont ces préoccupations, manquant ainsi une précieuse occasion d'intervenir plus tôt afin de soulager certains facteurs de stress financier.



Pourcentage (%) de répondants en

accord Énoncé Jeunes adultes Perception des

parents La stabilité financière est essentielle à mon bonheur général. 83 % 77 % Je suis souvent stressé(e) à propos de ma situation financière. 67 % 44 % J'aurais aimé que mes parents parlent davantage avec moi de l'argent et des finances. 64 % 38 % Je crains de contracter trop de dette. 58 % 43 %

Les jeunes prévoient bonifier leur revenu au moyen de petits emplois d'appoint pour faire face au coût de la vie et à l'inflation

Le sondage a également révélé que les jeunes font face à des défis différents de ceux de la génération de leurs parents. Plus de 70 pour cent des jeunes adultes considèrent que le plus grand défi est le coût de la vie. Ils sont également soucieux de l'inflation (54 pour cent) et de l'épargne pour l'achat d'une maison (28 pour cent). Lorsqu'ils étaient eux-mêmes de jeunes adultes, les parents étaient préoccupés par le besoin de trouver un emploi bien rémunéré (44 pour cent), de trouver un emploi qui leur plaisait (35 pour cent) et d'épargner en vue de l'achat d'une maison (33 pour cent).

Bien qu'ils n'aient aucun contrôle sur les facteurs de stress financier qui les affectent, les jeunes adultes trouvent des façons de composer avec ces réalités. Sept jeunes adultes sur 10 (68 pour cent) chercheront à obtenir un emploi d'appoint pour améliorer leur revenu, et plus de la moitié (51 pour cent) prévoient tôt ou tard travailler à leur compte ou lancer une entreprise. Les parents ont des attentes beaucoup plus modestes : ils sont 44 pour cent et 35 pour cent, respectivement, à penser que leur enfant travaillera à son compte ou lancera une entreprise.

Recherche de conseils financiers

Alors que la majorité des parents (71 pour cent) pense que leur enfant s'adressera à eux pour obtenir des conseils financiers, il s'avère que les jeunes adultes sont tout aussi aptes à se tourner vers leur banque ou un conseiller financier (44 pour cent) qu'à consulter leurs parents (45 pour cent).

Leurs autres sources de renseignements financiers sont les médias sociaux comme TikTok et Instagram (25 pour cent), leurs amis (27 pour cent), des articles publiés en ligne (26 pour cent) et d'autres membres de la famille (26 pour cent).

Voici quelques conseils pour les parents qui envisagent d'aider leur enfant à gérer ses finances :

Parler ouvertement d'argent - Comme les jeunes adultes indiquent que leurs parents sont leur principale source d'information, il est grand temps d'aborder ces questions. Il pourrait s'avérer utile de faire participer un conseiller RBC à ces discussions, car ceux-ci peuvent donner des conseils professionnels et offrir des ressources. Une ressource intéressante est une série de vidéos appelée L'argent dans la vraie vie. Diffusée sur les médias sociaux, elle aborde les expériences d'artistes, d'athlètes et de joueurs bien connus au chapitre de l'argent, de la carrière et plus encore.

- Comme les jeunes adultes indiquent que leurs parents sont leur principale source d'information, il est grand temps d'aborder ces questions. Il pourrait s'avérer utile de faire participer un conseiller RBC à ces discussions, car ceux-ci peuvent donner des conseils professionnels et offrir des ressources. Une ressource intéressante est une série de vidéos appelée L'argent dans la vraie vie. Diffusée sur les médias sociaux, elle aborde les expériences d'artistes, d'athlètes et de joueurs bien connus au chapitre de l'argent, de la carrière et plus encore. Faire la part des choses - Les jeunes adultes se tournent vers diverses sources pour obtenir des conseils. Il est donc essentiel qu'ils sachent distinguer la bonne information de la désinformation, et les bons conseils des mauvais, afin de dépenser, d'épargner et d'investir judicieusement. C'est pourquoi RBC s'est associée à l'Université McGill et au Globe and Mail pour offrir gratuitement un cours sur les fondements de la gestion financière. Conçu pour améliorer les connaissances et les aptitudes en matière de littératie financière, il s'adresse à tous les Canadiens, quel que soit leur âge.

- Les jeunes adultes se tournent vers diverses sources pour obtenir des conseils. Il est donc essentiel qu'ils sachent distinguer la bonne information de la désinformation, et les bons conseils des mauvais, afin de dépenser, d'épargner et d'investir judicieusement. C'est pourquoi RBC s'est associée à l'Université McGill et au Globe and Mail pour offrir gratuitement un cours sur les fondements de la gestion financière. Conçu pour améliorer les connaissances et les aptitudes en matière de littératie financière, il s'adresse à tous les Canadiens, quel que soit leur âge. Apprendre à investir - Les jeunes adultes investissent de plus en plus pour atteindre des objectifs à court et à long terme, mais tout placement comporte des risques. Il importe donc d'apprendre à investir avec prudence. RBC Placements en Direct offre un compte fictif qui permet de s'exercer à investir sans risque.

Les jeunes adultes investissent de plus en plus pour atteindre des objectifs à court et à long terme, mais tout placement comporte des risques. Il importe donc d'apprendre à investir avec prudence. RBC Placements en Direct offre un compte fictif qui permet de s'exercer à investir sans risque. Anticiper l'avenir - De nombreux jeunes adultes pensent trouver un emploi d'appoint ou lancer une entreprise. Il est donc dans leur intérêt de planifier en conséquence dès maintenant. Objectif avenir RBC offre aux jeunes adultes des ressources pour élargir leur réseau, développer de nouvelles aptitudes, obtenir de l'expérience et améliorer leur bien être mental. Cette offre comprend des partenariats axés sur les finances personnelles et l'entrepreneuriat et des histoires de réussite inspirantes.

À propos du sondage

Ces conclusions sont tirées d'un sondage publié par Maru Public Opinion et mené par les spécialistes de l'échantillonnage et de la collecte de données de Maru/Blue pour le compte de RBC les 16 et 21 juin 2022. L'échantillon aléatoire était composé de 1 018 jeunes adultes canadiens et de 510 parents de jeunes adultes canadiens membres du groupe de discussion de Maru Voice Canada.

Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du sexe et de la région des participants (ainsi qu'en fonction de la langue au Québec), cette pondération reflétant la composition de la population réelle selon les données du recensement. Compte tenu de la taille de cet échantillon, on estime que les résultats sont précis à ± 2,5 %, 19 fois sur 20. Vous trouverez de plus amples renseignements à la page Canadian Public Opinion Polls | Maru Group.

