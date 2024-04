Inscrivez-vous dès maintenant! - Plus de 90 000 $ pour l'événement Prolongez votre carrière, c'est payant!, organisé par l'Association Midi-Quarante

LAVAL, QC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Afin d'informer les résidents lavallois de 55 ans ou plus des avantages fiscaux et financiers liés à un retour sur le marché du travail, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, annoncent l'attribution d'un soutien financier de 92 521 $ à Laval Économique pour la tenue de la conférence Prolongez votre carrière, c'est payant!.

Prolonger sa vie professionnelle

Offerte gratuitement au printemps et à l'automne 2024, la conférence Prolongez votre carrière, c'est payant!, organisée en collaboration avec l'Association Midi-Quarante, traitera notamment des avantages de demeurer en emploi ou de retourner sur le marché du travail. Plusieurs autres sujets y seront abordés, tels que les incidences fiscales en lien avec le Régime de rentes du Québec, la pension de la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti et les crédits d'impôt.

Les inscriptions sont ouvertes, inscrivez-vous dès maintenant!

Dates

Les 4 et 11 avril 2024, de 18 h 30 à 20 h 30

Les 3 et 17 octobre 2024, de 18 h 30 à 20 h 30

Citations

« L'expérience est la plus grande des richesses. Prolonger sa carrière ou retourner sur le marché du travail n'a pas que des avantages fiscaux et financiers. Cela permet aussi de socialiser, de créer un sentiment d'appartenance, de conserver une qualité de vie et surtout de partager son savoir et son expertise avec ses pairs. En participant à cet événement, vous aurez la chance d'en apprendre davantage sur les mythes entourant un retour sur le marché du travail. Je vous invite à y assister en grand nombre! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis fier que notre gouvernement soutienne les événements qui reconnaissent la contribution précieuse de la main-d'œuvre expérimentée. J'espère que les personnes retraitées et les travailleurs d'expérience de la région de Laval seront nombreux à y participer! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants

Les participants à l'événement pourront profiter d'une consultation individuelle d'une durée d'une heure avec le conférencier. Les frais de consultation sont de 25 $.

Tous les détails concernant la conférence Prolongez votre carrière, c'est payant! sont disponibles sur le site Web de l'organisateur : Midi40 - Centre conseil en emploi.

