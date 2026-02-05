Infrastructures municipales : le gouvernement du Québec soutient le projet de Boischatel

BOISCHATEL, QC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 338 750 $ a été accordée à la Municipalité de Boischatel pour la construction d'un garage municipal.

Le nouveau bâtiment, situé au 345, rue des Saphirs, occupe une superficie au sol d'environ 1 650 mètres carrés et s'élève sur deux niveaux. Ses installations comprennent, entre autres, des espaces utilitaires, une salle de conférence, un local d'entreposage incluant une mezzanine et des bureaux administratifs. Au rez-de-chaussée, une aire de garage dotée de cinq portes a été aménagée pour abriter un atelier mécanique, un atelier de soudure et de peinture, ainsi qu'une baie de lavage. Enfin, des salles de repos et des cuisinettes seront mises à la disposition du personnel.

Citations :

« Les municipalités ont besoin d'infrastructures adaptées à leur réalité pour bien faire leur travail au quotidien. À Boischatel, ce nouveau garage municipal va améliorer l'efficacité des travaux publics, la sécurité des équipes et l'entretien des équipements utilisés chaque jour. En soutenant ce type de projet, nous donnons aux municipalités les moyens de répondre aux besoins de la population, partout au Québec. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Depuis quelques années, Boischatel vit une croissance qui impose des investissements dans les infrastructures municipales. Cette subvention du gouvernement du Québec pour la construction d'un nouveau garage contribuera à améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations de la Municipalité, et l'aidera à mieux servir la population boischateloise. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Avec son nouveau garage municipal qui fait déjà figure de modèle en matière d'infrastructures, d'équipements et de sécurité, la Municipalité de Boischatel est aujourd'hui mieux outillée pour assurer la qualité et la durabilité des services aux citoyens sur le plan des travaux publics. »

Benoit Bouchard, maire de Boischatel

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

En juin 2025, le PRACIM 2025-2028 a été mis en place. Ce dernier priorise les projets de mise en commun de bâtiments ou de services entre municipalités afin de maximiser la portée des investissements publics et d'améliorer la qualité des services aux citoyennes et citoyens.

Sources : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Marie-Noël Gagnon, Attachée de presse, Bureau de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, 418 956-8649, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]