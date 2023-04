Infrastructures de recherche et d'innovation - Appui de plus de 1 M$ à Ouranos pour mieux comprendre les changements climatiques

QUÉBEC, le 22 avril 2023 /CNW/ - À l'occasion du Jour de la Terre, le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une subvention de 1,2 million de dollars au consortium de recherche Ouranos pour l'acquisition d'équipements de calcul haute performance et d'analyse. La somme allouée à ce projet, évalué à 1,5 million de dollars, provient du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO) et s'inscrit dans les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ouranos a notamment pour mission d'informer les décideurs des vulnérabilités socioéconomiques et environnementales causées par les changements climatiques ainsi que de les conseiller sur la mise en œuvre de stratégies d'adaptation locales et régionales. Les nouveaux équipements informatiques seront installés à l'École de technologie supérieure (ÉTS), à Montréal, et intégrés à la grappe de calcul Narval. Ouranos pourra ainsi élargir son offre de services grâce à l'ajout de simulations et à un examen plus approfondi des événements climatiques extrêmes locaux. Les délais pour accéder à une capacité de calcul adéquate seront également réduits.

« L'innovation et la recherche de pointe sont essentielles pour comprendre davantage les changements climatiques et mieux s'adapter à ceux-ci. Avec cette aide, Ouranos développera des infrastructures de recherche encore plus performantes et renforcera son expertise dans la transition énergétique du Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre gouvernement a toujours opté pour des gestes concrets afin de lutter contre les changements climatiques. Avec notre vaste territoire, nous nous devons de mieux comprendre les conséquences de ces derniers sur les diverses régions. C'est pourquoi je suis fier que nous basions notre approche sur la science et l'innovation en appuyant Ouranos. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Ouranos, créé en 2001 par le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et Environnement et changement climatique Canada , occupe une place unique au Québec. Le consortium regroupe 450 scientifiques et professionnels de différentes disciplines.

, occupe une place unique au Québec. Le consortium regroupe 450 scientifiques et professionnels de différentes disciplines. Le PSO a pour but de consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, d'augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation ainsi que de favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

La SQRI2 propose une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Quelque 7,5 milliards de dollars seront investis d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

