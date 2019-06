Individu en liberté illégale à Cornwall

Dossier no 2016-1549310

CORNWALL, ON, le 29 mai 2019 /CNW/ - En décembre 2016, les membres de la GRC de Terre-Neuve ont commencé une enquête concernant le trafic de cocaïne au cours de laquelle Paul Rene Maheu a été arrêté et inculpé. Il a été par la suite reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement. Mais, il ne s'est pas présenté devant la cour au moment du prononcé de sa peine. Un tribunal de Terre-Neuve a depuis déposé un mandat d'incarcération contre M. Maheu.

Paul Rene Maheu est un homme blanc de 51 ans aux cheveux bruns courts et aux yeux bruns. Il mesure environ 1,68 m, et il pèse environ 61 kg. Les autorités croient qu'il se trouve actuellement dans la région de Cornwall, en Ontario.

Quiconque détient des renseignements sur le lieu où se trouve M. Maheu est prié de communiquer avec le Détachement de la GRC de Cornwall au 613 937-2800. Si vous souhaitez effectuer un signalement anonyme, veuillez communiquer avec Échec au crime au 1 800 222-8477 ou rendez-vous sur le site Web d'Échec au crime.

