Inauguration de la Maison Héritage Abénaki : 30 logements sociaux et abordables pour des aînés à Saint-Prosper

SAINT-PROSPER, QC, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Municipalité de Saint-Prosper et l'organisme Maison Héritage Abénaki ont souligné aujourd'hui l'inauguration de la Maison Héritage Abénaki, un immeuble de 30 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Saint-Prosper. Ce chantier a nécessité un investissement de plus de 12,3 M$.

Cette activité a eu lieu en présence du ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Sonia Bélanger, du maire de Saint-Prosper, M. Alain Maheux, et du président de l'organisme Maison Héritage Abénaki, M. Rosaire Roy Jr.

Le gouvernement du Québec a versé dans ce chantier plus de 6,3 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 4,5 M$ par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La Municipalité de Saint-Prosper a fait don du terrain à l'organisme et lui accorde un crédit de taxes foncières de 20 ans, une contribution estimée à un peu plus de 1 M$.

Citations :

« Notre gouvernement déploie tous les efforts pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. Notre participation financière dans ce projet permet à 30 ménages aînés en légère perte d'autonomie de demeurer dans leur communauté. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

Sonia Bélanger, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides

« Votre nouveau gouvernement fédéral présente le plan sur le logement le plus ambitieux du Canada depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous mettons en place une série de mesures pour aider à doubler le taux de construction résidentielle à travers le pays. Notre collaboration avec le gouvernement du Québec, la Municipalité de Saint-Prosper et l'organisme Maison Héritage Abénaki nous permet de nous rapprocher de notre objectif, afin d'offrir aux Québécois et Québécoises des logements plus abordables. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Je salue la détermination des partenaires, et de toute la communauté de Saint-Prosper, qui a permis la réalisation de ce projet d'habitation. Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre volonté de soutenir le vieillissement à domicile, exprimée dans notre plan d'action gouvernemental La fierté de vieillir et qui permet aux aînés de demeurer chez eux, dans leur communauté, dans des logements accessibles et adaptés à leurs besoins. C'est une belle réussite collective et une grande fierté pour toute la Beauce. »

Caroline Proulx, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé, et ministre responsable de la Condition féminine

« Cet investissement de notre gouvernement, accordé par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, témoigne de notre engagement ferme à répondre aux besoins des différentes clientèles de toutes les régions du Québec. Je félicite Maison Héritage Abénaki d'avoir pris l'initiative de ce projet rassembleur, ainsi que les nombreux partenaires et collaborateurs qui y ont participé. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, et député de Beauce-Sud

« La Maison Héritage Abénaki est maintenant une réalité! Cette nouvelle résidence pour aînés constitue une option de choix pour les gens de Saint-Prosper et des environs, leur permettant de demeurer dans leur milieu tout en profitant d'un environnement de vie de grande qualité. Nous adressons un sincère remerciement à notre député, M. Samuel Poulin, ainsi qu'au gouvernement provincial pour leur précieuse collaboration. Un merci tout particulier à la Municipalité de Saint-Prosper, qui a cru au projet dès le départ et qui s'y est impliquée activement. Cette réalisation représente une grande fierté pour notre belle communauté. »

Alain Maheux, maire de Saint-Prosper

« La Maison Héritage Abénaki de Saint-Prosper est une réalisation importante pour notre milieu. Elle saura offrir aux aînés de la région un milieu de vie confortable et sécuritaire dans un environnement de services de proximité pour répondre à l'ensemble de leurs besoins. »

Rosaire Roy Jr., président de l'organisme Maison Héritage Abénaki

Faits saillants :

Jusqu'à 24 ménages admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Saint-Prosper .

. Située en plein cœur de la communauté, la Maison Héritage Abénaki est à proximité de tous les services essentiels.

