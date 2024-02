Inauguration de la Maison Gisèle-Pomerleau - Une nouvelle maison d'hébergement pour soutenir les femmes victimes de violence conjugale

MONTRÉAL, le 2 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, ainsi que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, sont fières d'annoncer l'ouverture de la Maison Gisèle-Pomerleau.

Cette maison d'hébergement de deuxième étape, fondée par le Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles, offrira 20 logements destinés à des femmes victimes de violence conjugale ainsi que leurs enfants. La maison Gisèle-Pomerleau est nommée en hommage à la fondatrice du Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles décédée en décembre 2021.

Les maisons d'aide et d'hébergement de deuxième étape offrent un logement transitoire abordable et sécuritaire aux femmes aux prises avec un ex-conjoint violent, après leur passage en maison d'aide et d'hébergement de première étape.

Rappelons que la lutte à la violence conjugale est une priorité du gouvernement du Québec. Plus d'1G$ a été octroyé depuis 2019.

Citations :

« Lutter contre la violence faite aux femmes est une priorité de notre gouvernement. Nous avons multiplié les efforts en ce sens et l'inauguration d'aujourd'hui est un pas de plus. Je tiens ainsi à saluer le travail inestimable des organismes et des maisons d'aide et d'hébergement qui soutiennent jour après jour les femmes en leur permettant de se sortir de leur milieu violent. Je suis convaincue que la Maison Gisèle-Pomerleau sera un précieux refuge pour nombreuses d'entre elles. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Tout le monde mérite d'avoir un endroit sûr où se sentir chez soi. L'ouverture de la Maison Gisèle-Pomerleau fournira un abri à ceux qui en ont le plus besoin, en aidant les femmes vulnérables pendant l'un des moments les plus difficiles de leur vie. Merci et félicitations à toute l'équipe de la Maison Gisèle-Pomerleau pour faire de ce projet une réalité! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« En inaugurant cette maison de deuxième étape aujourd'hui, nous ajoutons un point de services qui renforcera la sécurité de l'ensemble des femmes de notre circonscription. Je félicite l'équipe du Centre des femmes de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles d'avoir mené à bien ce projet, je suis fière de vous avoir accompagné dans ce processus. La Maison Gisèle-Pomerleau sera un legs digne pour votre fondatrice qui a redonné confiance et dignité à tant de femmes. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

« L'ouverture de cette ressource est certainement un soulagement pour de nombreuses Montréalaises et un exemple concret de ce que rend possible la collaboration pour la création de ressources pour les populations vulnérables. Que cette maison porte aujourd'hui le nom de Gisèle Pomerleau prend tout son sens, elle qui était une grande féministe dévouée à soutenir les femmes de notre communauté. Je tiens aussi à remercier et féliciter le Centre des femmes de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles! »

Caroline Bourgeois, mairesse de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

« La violence faite aux femmes est un enjeu de société où chaque geste compte. Ce nouveau lieu d'hébergement dans l'est de l'île de Montréal est un bel exemple de solidarité et de soutien envers cette cause. La Ville de Montréal-Est est fière de soutenir la cause des femmes victimes de violence et d'être une ville alliée dans la lutte contre cette violence. »

Anne Saint-Laurent, mairesse de Montréal-Est

« La maison Gisèle-Pomerleau est née de la volonté d'accompagner dans le processus de guérison les femmes victimes des violences, notamment conjugales. La construction de ces 20 logements a pour objectif de permettre à la femme de se reconstruire et de reprendre le pouvoir sur sa vie tout en étant logée dans en endroit accueillant, sécuritaire et avec des services adaptés à ses besoins. »

Dorette Mekamdjio, directrice du Centre des femmes de Montréal-Est/Pointes-aux-Trembles

Faits saillants :

Cette maison a vu le jour grâce à un investissement de plus de 11,7 M$ octroyé par la Société d'habitation du Québec (SHQ) provenant de l'enveloppe de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

Les services offerts par la Maison Gisèle-Pomerleau sont financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la mise en œuvre de l'action 16 de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027 qui prévoit « poursuivre le développement du réseau des maisons de 2 e étape ».

qui prévoit « poursuivre le développement du réseau des maisons de 2 étape ». Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027, ce sont au moins 200 nouvelles unités dans plus de 30 projets de maisons d'aide et d'hébergement de deuxième étape qui ouvriront leurs portes dans les prochaines années à travers le Québec. Celles-ci s'ajouteront aux 230 unités déjà en place en 2021.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur les actions du gouvernement du Québec pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale ainsi que pour soutenir les personnes victimes, consultez la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Pour trouver une maison d'hébergement dans votre région ainsi que de l'aide et des ressources pour les personnes victimes de violence conjugale, consultez Québec.ca.

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

