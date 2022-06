À l'affiche du 3 juin au 20 novembre 2022

La salle de lecture de la Bibliothèque et des Archives du Musée des beaux-arts du Canada est renommée salle de lecture General Idea et la bourse General Idea est décernée à son premier récipiendaire

OTTAWA, ON, le 1er juin 2022 /CNW/ - Audacieux, provocateur et visionnaire, le groupe d'artistes canadiens General Idea (1969-1994) a fait figure de pionnier par son anticipation des préoccupations contemporaines, qui laissait présager l'arrivée des médias sociaux et de la télé-réalité, des avatars numériques, ainsi que de la fluidité de l'identité sexuelle et de genre. Le vendredi 3 juin, une grande exposition rétrospective consacrée au trio composé de Jorge Zontal (1944-1994), de Felix Partz (1945-1994) et d'AA Bronson (né en 1946) sera présentée au Musée des beaux-arts du Canada. Avec plus de 200 œuvres, il s'agit de l'exposition la plus exhaustive jamais présentée sur General Idea. Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada en étroite collaboration avec AA Bronson, le dernier membre vivant du groupe, l'exposition sera à l'affiche jusqu'au 20 novembre 2022. Elle s'accompagne d'une publication monumentale qui fait l'inventaire visuel des œuvres d'art du groupe.

« Le Musée des beaux-arts du Canada a été le premier musée à acquérir une œuvre de General Idea en 1973. Nous nous réjouissons de présenter cette exposition majeure et cette importante publication près de 50 ans plus tard », a déclaré Sasha Suda, Ph. D., directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada. « L'engagement provocateur de General Idea à l'égard d'enjeux critiques continue d'alimenter d'importantes conversations qui remettent en question le statu quo et mettent à l'honneur l'art et l'irrévérence ».

À l'occasion de l'inauguration de l'exposition, le Musée a aussi annoncé aujourd'hui que la salle de lecture de la Bibliothèque et des Archives s'appellera dorénavant Salle de lecture General Idea. Espace consacré aux plus hauts niveaux d'érudition et de recherche en arts visuels au Canada, la Bibliothèque possède plusieurs collections associées à General Idea que peuvent consulter les visiteurs, notamment la collection Art Metropole et la collection AA Bronson. Les archives du groupe d'artistes, qui se composent principalement de documents professionnels et de documents de travail de General Idea pour ses nombreux projets et œuvres d'art, figurent parmi les fonds d'artistes les plus consultés de la Bibliothèque et des Archives du Musée.

« AA Bronson croit en la place centrale qu'occupent les bibliothèques et les archives dans les musées et il affectionne depuis longtemps celles du Musée des beaux-arts. La Salle de lecture General Idea est un espace qui revêt une signification bien personnelle pour lui. Cet hommage particulier renforce le lien qui existe entre la collection de la Bibliothèque et des Archives et la puissante vision des artistes, sans compter l'important rôle de la recherche au sein de la société », a déclaré Mme Suda.

Le Musée a également dévoilé le nom du premier récipiendaire de la bourse General Idea, laquelle sera décernée chaque année pour stimuler et soutenir la recherche savante en art contemporain, tout en mettant l'accent sur l'utilisation et l'exploration des collections du Musée des beaux-arts du Canada, en particulier la collection Art Metropole, le fonds General Idea, la collection AA Bronson et le matériel connexe conservé par le Musée. Jacob Korczynski, le lauréat de cette année, concentrera sa recherche sur la distribution de films et de vidéos d'artistes par Art Metropole, et sur l'intersection entre cet aspect de leurs activités et la collection Art Metropole, qui réunit des livres, des éditions et des multiples d'artistes. Accessible aux candidats et candidates du Canada et de l'étranger, la bourse s'élève à 15 000 $.

General Idea : l'exposition, une expérience panoramique sur 25 ans de carrière

Retraçant une carrière échelonnée sur 25 ans, soit de la fin des années 1960 à 1994, les œuvres présentées vont du très petit (des instructions écrites sur des fiches) au très grand (des installations aussi grandes qu'une salle). L'exposition réunit un ensemble d'œuvres qui explorent des formes d'expression variées, notamment la peinture, la sculpture, la photographie et la vidéo, et qui mettent en lumière les représentations, les projets de publication et les boutiques de détail du groupe. Les œuvres témoignent de la grande diversité des activités de General Idea et de l'ampleur du projet.

« Toujours tournée vers l'avenir, l'œuvre de General Idea n'a fait que gagner en importance au cours des dernières années », a déclaré Adam Welch, Ph. D., commissaire de l'exposition rétrospective General Idea et conservateur associé de l'art canadien au Musée des beaux‑arts du Canada. « Le groupe d'artistes de l'après-guerre le plus influent à avoir émergé du Canada a manipulé les médias de masse, inventé des identités et des récits et conçu des stratégies queer qui laissaient entrevoir un important volet de notre culture contemporaine. J'espère que cette exposition attirera un public encore plus grand et toujours plus ravi de ce que peut apporter General Idea, et que l'incroyable œuvre du groupe prendra de l'ampleur et sera mise à l'honneur ».

Parmi les nombreuses réalisations présentées dans le cadre de l'exposition figure Evidence of Body Binding [Images de corps ficelé],1971, la première œuvre de General Idea à intégrer la collection permanente du MBAC au début des années 1970. Cette œuvre est un exemple de la recherche intérieure de véhicules de General Idea, qui consistait à recenser les corps en détail : la peau, les parties, les fonctions, les membranes et les mutations. Repoussant les limites entre l'art, la science et la pornographie, l'installation englobe une série de photos d'AA Bronson reliées par un fil élastique.

Chiens de garde, rapporteurs et compagnons gais, les caniches sont des figures que les membres du groupe General Idea ont mises en vedette dans leurs créations à titre d'avatars d'eux-mêmes. Les spectateurs en remarqueront la représentation dans plusieurs des œuvres présentées, notamment The Three Graces (Mural Fragment from the Villa dei Misteri of The 1984 Miss General Idea Pavillion) [Les trois Grâces (fragment d'une murale de la Villa Dei Misteri venant du Pavillon Miss General Idea 1984)], 1982 ainsi que les œuvres photographiques P is for Poodle [C pour caniche], 1983-1989 et Self-portrait with Objects [Autoportrait avec objets], 1981-1982.

S'inscrivant dans la réponse de General Idea à la crise du VIH/SIDA de 1987 à 1994, les œuvres One Day of AZT [Une journée d'AZT], 1991, et One Year of AZT [Une année d'AZT], 1991, occupent respectivement une salle entière de l'exposition. Ces œuvres se veulent un coup de projecteur sur le médicament AZT prescrit aux patients séropositifs pour retarder l'apparition du sida. Les pilules sont disposées sur le mur en doses mensuelles. La composition rappelle l'aspect des emballages pharmaceutiques.

L'installation Magi© Bullet [Médi©ament miracle], 1992, rassemble des centaines de ballons mylar en argent gonflés à l'hélium, et évoque les Silver Clouds [Nuages d'argent], 1966, d'Andy Warhol. Avec le temps, les ballons se dégonflent et tombent au sol, transformant ainsi une œuvre sensible au lieu, accrochée au plafond de la salle, en des centaines de multiples. Les visiteurs de l'exposition sont invités à emporter chez eux les ballons tombés au sol.

Bien avant YouTube et TikTok, General Idea était un pionnier de l'art vidéo. Deux de ses vidéos sont présentées dans l'exposition. Avec quatre autres œuvres vidéo de General Idea, elles sont également diffusées gratuitement sur la chaîne General Idea, à generalideatv.com pendant toute la durée de l'exposition. Ces œuvres font appel à des médias de masse et à des représentations sur scène.

Au-delà des murs

Le Musée des beaux-arts porte General Idea au-delà de ses murs, avec AIDS Sculpture [Sculpture AIDS], 1989, qui se dresse dans la plaza du Musée, et AIDS (Billboard) [panneau publicitaire], 2022, une œuvre d'AA Bronson, situé à l'angle des rues St. Patrick et Dalhousie dans le marché By d'Ottawa. L'installation d'animation VIDEOVIRUS, 1994, de General Idea agrémentera aussi la Lanterne Kipnes du Centre national des Arts, une tour de verre de cinq étages située au-dessus de son entrée principale.

En outre, en collaboration avec AA Bronson, le Musée a conçu une toute nouvelle affiche : AIDS (Ottawa). Intégrée dans l'exposition proprement dite, l'affiche sera diffusée dans les rues d'Ottawa au cours de l'été 2022, redonnant un souffle de vie à ce projet phare du groupe réalisé pour la première fois à New York à la fin de 1987.

Commissariat de General Idea

Adam Welch, Ph. D., conservateur associé de l'art canadien au MBAC, est le commissaire de l'exposition rétrospective General Idea. Il a travaillé en étroite collaboration avec AA Bronson.

Remerciements

L'exposition rétrospective General Idea a été rendue possible grâce au commanditaire majeur, le Groupe Banque TD, et au soutien de Salah Bachir et de Jacob Yerex ; de la Fondation Hal Jackman ; de Jay Smith et de Laura Rapp, pour le livre de l'exposition ; de la Fondation de bienfaisance Mark S. Bonham ; de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa ; d'Esther Schipper, Berlin ; de Mitchell-Innes & Nash, New York ; de Mai 36 Galerie, Zurich ; et de Maureen Paley, Londres.

Publication

Cette publication monumentale fait un inventaire visuel des œuvres d'art des membres du groupe General Idea, depuis leurs premières représentations et interventions jusqu'à leur utilisation des médias de consommation et de publicité dans le domaine public, en passant par leur travail dans les galeries et les musées. Agrémentée d'écrits d'un grand nombre d'universitaires et de plus de 500 illustrations, cette publication est la ressource par excellence sur General Idea. Édition par les collaborations d'Adam Welch : David Balzer, AA Bronson, Diedrich Diederichsen, Dominic Johnson, Theodore Kerr, Alex Kitnick, Sholem Krishtalka, Élisabeth Lebovici, Philip Monk, Diana Nemiroff et Beatrix Ruf. Le recueil General Idea se vendra 100 $ à la Boutique du Musée et en ligne à AchatsMBAC.ca.

Revue du Musée des beaux-arts du Canada

Le volume 2021 de la Revue du Musée des beaux-arts du Canada porte sur une sélection d'écrits de l'artiste canadien AA Bronson, publiés entre 1983 et 2019. Ensemble, les cinq textes présentés brossent un portrait distinct d'AA Bronson qui s'échelonne sur quatre décennies et qui suit le parcours des multiples vies qu'il a vécues. Dirigée par la directrice adjointe et conservatrice en chef du MBAC, Kitty Scott, la Revue du Musée des beaux-arts du Canada est publiée par University of Toronto Press pour le Musée des beaux-arts du Canada. Cette publication en ligne est gratuite et peut être téléchargée ici.

Programmes connexes

Colloque sur General Idea

Le samedi 4 juin, de 10 h à 16 h 30 (HAE), le Musée des beaux-arts du Canada présentera une série d'exposés sur l'œuvre de General Idea donnés par des universitaires canadiens et internationaux, dont Jon Davies, Kathryn Franklin, Robin McDonald, Jonathan Lofft, Antje Krause-Wahl et Teneshia Samuel. Présidé par l'universitaire et écrivain Philip Monk, le colloque aura lieu dans l'Auditorium du Musée des beaux-arts. Il sera retransmis en direct sur Zoom. Entrée gratuite. En anglais avec interprétation simultanée en français. Visitez beaux-arts.ca pour en savoir davantage.

Espace création : laissez General Idea inspirer toute la famille par la création artistique

À partir du 4 juin, le Musée des beaux-arts proposera, durant les fins de semaine en juin et tous les jours en juillet et août, un nouveau programme d'activités axé sur la création libre pour tous les âges. Du matériel artistique varié vous attend. Jusqu'en septembre, le thème du programme est General Idea; faites place à l'inattendu -- créez des œuvres qui flottent dans les airs, inspiré par l'installation de General Idea intitulée Snobird : une sculpture publique pour le Pavillon de Miss General Idea 1984, 1985, présentée dans la Rotonde du Musée. À partir de 4 ans avec supervision adulte. Lieu : studio, juste à côté de l'Auditorium. Bilingue. Compris dans le droit d'entrée. Programme de libre participation, aucune inscription nécessaire.

#GeneralIdea

#GI

Entrée et heures d'ouverture

L'entrée à l'exposition General Idea est incluse dans le droit d'entrée général, qui comprend l'accès à la collection permanente et à toutes les salles d'exposition. Nous vous invitons à réserver vos billets en ligne à beaux-arts.ca. L'entrée à l'exposition General Idea est gratuite les jeudis de 17 h à 20 h. Le Musée sera ouvert tous les jours du 6 juin au 5 septembre 2022.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Pour en savoir plus sur le Musée, ses programmes et ses activités, consultez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #Ankosé #ToutestRelié # EverythingIsConnected #AmplifierLesVoix.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'intention des médias seulement : Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Denise Siele, Gestionnaire principale, Communications, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]