ST. JOHN'S, NL, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont souligné l'inauguration, à St. John's, de huit logements abordables créés grâce à un investissement combiné de plus de 1,8 million de dollars. Ce montant comprend du financement provenant du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), phase 2, de la Stratégie nationale sur le logement.

Les deux immeubles en question sont situés sur la place Janeway. Ils offrent chacun deux logements d'une chambre entièrement accessibles en fauteuil roulant au rez-de-chaussée et deux logements d'une chambre au deuxième étage. Les immeubles comprennent des caractéristiques de conception universelle, notamment des portes extérieures et intérieures et des corridors élargis, ainsi que des poignées de porte et des robinets de type bec-de-cane.

L'efficacité énergétique est un élément clé de la construction.

L'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L'Initiative fournit du financement pour la création de logements abordables. Elle couvre les coûts associés à la construction d'immeubles locatifs, à la conversion d'espaces non résidentiels en logements collectifs abordables et à la remise en état d'immeubles délabrés ou abandonnés pour en faire des logements collectifs abordables. Les investissements effectués dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction partout au Canada.

« Dans tout le pays, il y a un besoin urgent d'accroître le nombre de logements et d'en améliorer la qualité. Ce financement offre un soutien concret ici, à St. John's, et permettra d'aider les gens à rester ensemble. En partenariat avec nos partenaires autochtones et les provinces et territoires, nous travaillons à construire rapidement des logements dans des collectivités partout au Canada. Notre plan est ambitieux, car l'accès à un logement sûr et de qualité convenable est un droit de la personne. Il est essentiel au sentiment de dignité, de sécurité et d'inclusion. » - Joanne Thompson, députée fédérale de St. John's-Est

« Notre gouvernement continue d'accorder la priorité au bien-être social et économique de la population de Terre-Neuve-et-Labrador. Les initiatives qui amélioreront l'accès à des logements sûrs et abordables sont essentielles à cet objectif. Ces nouveaux logements, dotés de caractéristiques de conception universelle et d'accessibilité, aideront à améliorer la qualité de vie de huit personnes ou familles dans notre province. » - L'honorable Paul Pike, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Alors que nous assistons à l'achèvement de ces premiers logements et de ceux aménagés dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, reconnaissons l'incidence profonde qu'ils auront sur la vie de nos collègues résidents. « Grâce aux caractéristiques de conception universelle et à l'accent mis sur l'efficacité énergétique, ces maisons sont plus que des structures; elles sont des symboles d'inclusivité, d'accessibilité, de durabilité et de stabilité pour nos résidents. » - Danny Breen, maire de St. John's

L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) a été lancée en tant que programme de 2,5 milliards de dollars, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle vise à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada .





Dans son budget de 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars destiné à la troisième phase de l'ICRL. Ce nouveau financement permettra de créer jusqu'à 4 500 logements abordables. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes. L'investissement total au titre de l'ICRL est maintenant de 4 milliards de dollars. Ce sont donc plus de 15 000 logements au total qui seront fournis aux personnes qui en ont le plus besoin au pays.





L'ICRL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

