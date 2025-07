WINNIPEG, MB, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Dans le but de résoudre la crise du logement au Canada, des mesures immédiates doivent être prises pour réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui l'inauguration de l'ensemble résidentiel situé au 380, rue Young. Cet ensemble est le résultat d'un investissement combiné précédemment annoncé de plus de 17 millions de dollars destiné à la construction de 69 logements pour les Autochtones, notamment ceux qui étudient à l'Université de Winnipeg, et les personnes ayant besoin d'un logement abordable à Winnipeg, au Manitoba.

L'annonce a été faite par l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et députée fédérale de Churchill--Keewatinook Aski, ainsi que par la chef Maureen Brown de la Nation crie d'Opaskwayak.

L'immeuble de 69 appartements situé au 380, rue Young appartient à la Nation crie d'Opaskwayak. Il est adjacent à l'Université de Winnipeg. Plus de 40 % des loyers des logements situés dans cet ensemble résidentiel aménagé en partenariat avec Paragon Living seront fortement réduits afin de contrer la pénurie importante de logements locatifs abordables à Winnipeg. Les loyers de ces logements commencent à 681 $ par mois et comprennent l'accès à Internet haute vitesse et à l'eau. L'immeuble est entièrement loué, et 40 % des locataires sont des membres des Premières Nations qui ont déménagé hors de leur réserve pour fréquenter l'Université de Winnipeg ou qui vivent actuellement à Winnipeg. Historiquement, la transition de la réserve vers la ville pour aller à l'université est un défi pour plusieurs personnes. Un nouvel immeuble d'appartements situé à côté de l'Université de Winnipeg, appartenant à la Nation crie d'Opaskwayak et offrant des loyers abordables, visera à faciliter cette transition.

À mesure que nous bâtissons un secteur canadien de l'habitation solide, la collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra donc travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Winnipeg, et partout au Canada, pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec des partenaires tels que la Nation crie d'Opaskwayak, nous venons en aide aux Autochtones, notamment aux étudiants qui fréquentent l'Université du Winnipeg, et aux personnes qui ont besoin d'un logement abordable. Ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité. » - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et députée fédérale de Churchill--Keewatinook Aski, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les Premières Nations doivent être au cœur du développement économique de notre pays. Une véritable réconciliation économique consiste à s'assurer que les communautés autochtones mènent la croissance et en bénéficient, non seulement en tant que participants, mais aussi en tant que partenaires et décideurs. Un nouvel ensemble d'appartements comme celui de Winnipeg démontre le pouvoir de l'inclusion. Lorsque nous investissons dans des projets dirigés par des Autochtones, nous investissons dans la croissance durable pour tout le monde. » - Chef Maureen Brown de la Nation crie d'Opaskwayak

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir établi un partenariat avec la Nation crie d'Opaskwayak et la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour offrir ces nouveaux logements au 380, rue Young à Winnipeg. Cet ensemble résidentiel témoigne de notre engagement à créer des solutions de logement abordable et durable qui répondent aux besoins des Autochtones, des étudiants et des personnes qui ont besoin d'un logement abordable. En offrant des espaces de vie abordables de grande qualité, nous espérons faciliter la transition des étudiants autochtones vers la ville et contribuer au bien-être global de la communauté. » - Nigel Furgus, Paragon Living

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En mars 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 11,99 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 46 000 logements et la réparation de plus de 174 000 logements par l'intermédiaire du FLA.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada

