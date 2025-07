OTTAWA, ON, le 7 juill. 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera de nouveaux renseignements sur les plus grands marchés locatifs du Canada le mardi 8 juillet à 10 h (HE).

Ce nouveau rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) fournira une mise à jour sur la conjoncture du marché locatif dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Vancouver, d'Edmonton, de Calgary, de Toronto, d'Ottawa, de Montréal et de Halifax.

La mise à jour pour ces sept RMR s'appuiera sur le Rapport sur le marché locatif de 2024 de la SCHL, à l'aide d'autres méthodes de données et de renseignements sur le marché.

Suivez-nous sur LinkedIn, YouTube, Instagram, X (anciennement Twitter) et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Relations avec les médias de la SCHL : [email protected]