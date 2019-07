Inauguration de deux nouvelles œuvres d'art public à Ottawa et à Gatineau

Inauguration de non pas une, mais bien deux nouvelles sculptures fascinantes dans la région de la capitale du Canada

OTTAWA, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Deux nouvelles œuvres d'art ont été installées dans la région de la capitale. Elles ont été choisies dans le cadre d'un processus d'appel de propositions lancé par Patrimoine canadien l'an dernier.



Deux bergers se tiennent debout, face à face, sur deux moutons bleu vif liés par un bâton de berger, ou peut-être qu'il s'agit d'un long nez comme celui de Pinocchio. Qui sont ces moutons et y a-t-il un mensonge? La sculpture absurde Nos Bergers, créée par l'artiste montréalais Patrick Bérubé, représente ceux qui prennent le pouvoir et ceux qui se laissent diriger. On peut la voir à la maison de fer-blanc près de la rue Murray au marché By, à Ottawa.

L'ambiance est très différente au parc Montcalm-Taché à Gatineau, où la sculpture Girl With Paper Boats (fille aux bateaux en papier) de W.W. Hung nous invite à nous arrêter un instant pour réfléchir à l'enfance perdue. Inspirée par le personnage de Danica tiré du roman Enfants de la Terre et du Ciel du Canadien Guy Gavriel Kay, une petite fille traîne trois bateaux en papier par une ficelle, chacun représentant quelque chose qu'elle a perdu. La sculpture est une observation sur l'actuelle crise mondiale des réfugiés et ses répercussions sur les personnes les plus vulnérables de la société : nos enfants.

Les sculptures Nos Bergers et Girl With Paper Boats sont exposées dans le cadre du programme Art dans la capitale, qui ajoute chaleur et dynamisme aux parcs, aux rues et aux places publiques de la région de la capitale du Canada, tout en présentant le talent des artistes canadiens.



Citations

« Le processus d'appel de propositions lancé l'an dernier a attiré un éventail d'artistes canadiens talentueux de tout le pays, dont certains vont maintenant voir leurs œuvres exposées dans la région de la capitale. Cet été, lorsque vous vous promènerez à pied ou à vélo dans la capitale, prenez un instant pour apprécier ces œuvres sensibles et stimulantes, et y réfléchir.

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Patrick Bérubé est un artiste de Montréal titulaire d'une maîtrise en arts visuels et médiatiques.

W.W. Hung est un artiste et membre de la Société des sculpteurs du Canada, qui vit à Toronto.



Les personnages de la sculpture Nos Bergers sont fabriqués à partir de résine peinte et posés sur un socle d'aluminium. La sculpture Girl with Paper Boats est fabriquée à partir de résine et de fibre de verre.



Les sculptures Nos Bergers et Girl With Paper Boats ont été choisies dans le cadre d'une demande de propositions du ministère du Patrimoine canadien. La demande portait sur des œuvres d'art terminées appropriées pour une exposition toute l'année dans un environnement extérieur dans la région de la capitale. Les œuvres seront retournées aux artistes après l'exposition.



