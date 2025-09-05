Inauguration de 24 logements sociaux et abordables pour des personnes aux prises avec des pertes cognitives à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Trois-Rivières et l'organisme Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer ont célébré aujourd'hui l'inauguration de la Place Carpe Diem, un immeuble de 24 chambres destinées à des personnes aux prises avec des pertes cognitives à Trois-Rivières. Ce projet a nécessité un investissement de plus de 12,7 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche, de la directrice et fondatrice de Carpe Diem, Mme Nicole Poirier, du président de Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer, M. Marc Dontigny, et du président de la Fondation Maison Carpe Diem, M. Jean Poliquin.

Le gouvernement du Québec a contribué à cette réalisation en accordant plus de 10,6 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

Pour sa part, la Ville de Trois-Rivières accorde à l'organisme un crédit de taxes d'une valeur de plus de 1,2 M$. L'organisme participe également au montage financier avec une contribution de 3 M$ provenant de la Fondation Maison Carpe Diem pour le financement de la portion non résidentielle du projet.

Citations :

« Voilà un bel exemple des efforts concrets que nous déployons pour aider différentes clientèles à vivre dans un milieu de vie de qualité. L'implication de notre gouvernement permet dans ce cas-ci à des personnes aux prises avec des pertes cognitives de bénéficier d'un logement abordable et d'un encadrement adéquat. C'est encore une fois la preuve que nos investissements touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles en quête d'un logement abordable. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« C'est une nouvelle étape importante pour Nicole Poirier, l'équipe de Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer, ainsi que pour les résidents et leur famille. Notre gouvernement est venu en appui aux efforts qui ont été déployés par l'organisation afin que leur nouvelle maison voie le jour le plus rapidement possible. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et je suis heureux aujourd'hui de participer à son inauguration. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Des projets comme celui de la Place Carpe Diem sont essentiels et répondent concrètement aux besoins d'une clientèle vulnérable et en perte d'autonomie. Ce projet s'inscrit également dans la vision de notre Politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs, qui vise à offrir des milieux de vie adaptés, sécuritaires et humains. Je tiens à féliciter tous les partenaires impliqués, et particulièrement l'organisme Carpe Diem, qui a travaillé avec détermination pour que ce projet se concrétise. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Avec la Place Carpe Diem, la Maison et la Fondation marquent un jalon important dans l'évolution des services aux aînés au Québec. Il est nécessaire de souligner le travail exceptionnel de celles-ci, qui ont développé un projet inclusif, un lieu humain dont le bien-être, la dignité et la qualité de vie sont les piliers. »

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

« Cette nouvelle maison Carpe Diem est l'aboutissement de 40 ans de réflexion et d'expérimentation. Développée ici même à Trois-Rivières, cette approche unique mise sur le professionnalisme de son équipe, tout en préservant la convivialité et le respect des personnes vivant avec des troubles cognitifs. Dans cette maison, la maladie ne dicte pas l'environnement; c'est l'architecture qui s'adapte à la maladie, tout en conservant le cachet chaleureux d'une véritable maison. »

Nicole Poirier, directrice et fondatrice de Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer

« L'ouverture de la Place Carpe Diem marque la réalisation d'un grand rêve et l'aboutissement d'un long et sinueux parcours. En plus de bonifier l'offre d'hébergement, qui passera de 14 à 24 personnes, cette nouvelle maison permettra de poursuivre notre mission et de continuer d'offrir de nombreux services, tels que de l'accueil de jour, du répit temporaire, de l'accompagnement à domicile, des cafés-rencontres, du soutien psychosocial, des conférences et des formations pour démystifier et mieux comprendre les maladies neurocognitives. Nous vivons aujourd'hui la concrétisation d'un grand projet qui a été soutenu et encouragé par plusieurs centaines de personnes depuis près de 40 ans. »

Marc Dontigny, président de Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer

« Au nom du conseil d'administration de la Fondation Maison Carpe Diem, je suis extrêmement fier de cette grande réalisation, qui représente des années de travail et de soutien de la part de la communauté. L'engagement des gens et des généreux donateurs démontre bien l'intérêt d'améliorer les conditions de vie à Trois-Rivières et partout au Québec, et nous sommes fiers d'avoir pu y contribuer. »

Jean Poliquin, président de la Fondation Maison Carpe Diem

Faits saillants :

Tous les locataires admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Trois-Rivières.

Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer a obtenu une aide financière de 305 760 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Trois-Rivières.

- Centre de ressources Alzheimer a obtenu une aide financière de 305 760 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Trois-Rivières. L'architecture de l'immeuble prend la forme de trois grandes maisons résidentielles unifamiliales reliées entre elles par des espaces communautaires. Cette construction, sous forme d'une vraie maison adaptée à ses résidents, offre une géométrie variable afin de favoriser le calme de la clientèle, mais surtout, met les cuisines au cœur de l'espace, puisque c'est véritablement l'endroit où les gens se retrouvent le plus souvent, comme dans la plupart des foyers québécois.

La Maison Carpe Diem a commencé ses activités dans l'ancien presbytère de la paroisse des Saint-Martyrs canadiens, où résident actuellement 14 personnes. Le nouvel immeuble est adjacent au presbytère et relié à ce dernier par une passerelle.

a commencé ses activités dans l'ancien presbytère de la paroisse des Saint-Martyrs canadiens, où résident actuellement 14 personnes. Le nouvel immeuble est adjacent au presbytère et relié à ce dernier par une passerelle. Depuis 1985, Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer œuvre avec une approche nouvelle dans le domaine de l'hébergement des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected] Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]