Lancement des travaux de 30 logements sociaux et abordables pour la population autochtone à Québec

QUÉBEC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et la Société immobilière du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (SIRCAAQ) ont souligné le début du chantier d'un projet d'habitation situé sur la rue Martel, dans le secteur Loretteville, à Québec. Cet immeuble abritera 30 logements sociaux et abordables à vocation mixte pour familles et aînés, destinés à la population autochtone. Il s'agit d'un investissement de plus de 14 M$.

Cette activité a eu lieu en présence du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, et du directeur général de la SIRCAAQ, M. Laurent Odjick.

La contribution du gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), représente plus de 10 M$. Pour sa part, la Ville de Québec accorde au projet plus de 750 000 $. Enfin, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador accorde à la SIRCAAQ un montant de 500 000 $.

Ce nouveau milieu de vie offrira des espaces communs modernes favorisant les rassemblements intergénérationnels. Ainsi, il permettra aux Autochtones qui s'établissent ou séjournent à Québec de bénéficier d'un environnement stable, sécuritaire et adapté, où l'entraide et le partage feront partie intégrante de la vie communautaire, dans le respect des traditions et des réalités culturelles et sociales des peuples autochtones.

Citations :

« Plus que jamais, le Québec est en action pour l'habitation. Depuis mon arrivée en poste, je le constate chaque jour. Notre gouvernement s'est engagé à construire davantage, à accélérer le développement de logements sociaux et abordables et à répondre aux besoins de toutes les clientèles, et ce, sur tout le territoire québécois. Ce projet en est un parfait exemple. Félicitations aux partenaires! »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Ce futur milieu de vie est un autre exemple concret de projet conçu par et pour les Autochtones! C'est aussi un bel exemple de partenariat qui démontre qu'en travaillant ensemble, on peut faire de belles choses qui contribuent directement à améliorer l'offre de logements pour la population autochtone en milieu urbain en favorisant un environnement adapté à leur réalité. Je salue la SIRCAAQ qui, tout comme pour les milieux de vie destinés aux étudiants autochtones, a développé un solide savoir-faire. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je tiens à féliciter la SIRCAAQ pour la prochaine sortie de terre de ces 30 logements sociaux et abordables dans la région de la Capitale-Nationale. Ce projet offrira à la population autochtone un accès à des logements de qualité, tout en leur permettant de bénéficier de services de proximité essentiels à leur intégration et à leur bien-être. C'est une réponse concrète à un besoin réel en logement, permettant à des familles de s'établir ou de séjourner dans notre magnifique région. »

Jean-François Simard, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Voilà une avancée concrète pour répondre aux besoins de logements dans ma circonscription. Je suis fier de constater que, grâce au soutien de la SHQ et de la Ville de Québec, nous offrirons à la population autochtone, qui est bien présente au cœur de la circonscription de Chauveau, un milieu de vie de qualité, sécuritaire et abordable. Bravo à tous les acteurs impliqués! »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

« C'est grâce à la collaboration de partenaires engagés et d'initiateurs de projets communautaires ambitieux que des projets comme celui qui verra le jour sur la rue Martel sont possibles. Destiné aux familles et aux personnes aînées autochtones, toutes nations confondues, ce projet de logement social contribue à faire de Québec une ville accueillante, où chacun trouve sa place. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Ce projet s'inscrit dans une vision claire : bâtir, en ville, des milieux de vie communautaires qui soutiennent l'autodétermination des membres des Premières Nations. En offrant des logements accessibles et sécuritaires aux familles et aux aînés, nous créons des espaces qui permettent de briser les cycles de vulnérabilités et de favoriser le mieux-être. Ce projet de milieu de vie est le reflet de ce que nous voulons accomplir avec nos partenaires : transformer les trajectoires et renforcer le pouvoir d'agir des Autochtones qui choisissent de s'établir en milieu urbain. »

Laurent Odjick, directeur général de la SIRCAAQ

Fait saillant :

Jusqu'à 24 des 30 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

À propos de la Société immobilière du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (SIRCAAQ)

Fondée en 2019 par le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, la SIRCAAQ a été créée afin de développer, de réaliser et de gérer des solutions innovantes et durables en infrastructures immobilières afin de contribuer au mieux-être des Autochtones dans les villes du Québec. Le projet de milieu de vie situé sur la rue Martel à Québec constitue le premier projet spécifiquement destiné aux familles et aux aînés, et représente le quatrième projet réalisé par la SIRCAAQ pour répondre aux besoins de la population autochtone, après la réalisation de trois projets conçus spécifiquement pour les étudiants autochtones et leurs familles.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

