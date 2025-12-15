/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : IMPORTANTE ANNONCE EN HABITATION À GASPÉ/

QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Gaspé invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction de logements sociaux et abordables à Gaspé. L'activité se déroulera le 15 décembre en présence du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du maire de Gaspé et préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé, M. Daniel Côté, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 décembre, 9 h.

DATE : 15 décembre 2025 HEURE : 10 h ENDROIT : Gaspé

L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.





SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Source : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]