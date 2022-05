OTTAWA, ON, le 24 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à remédier aux graves pénuries de main-d'œuvre qui se font sentir dans tout le pays en raison de la forte reprise économique du Canada après la pandémie. Les nouveaux arrivants au Canada continueront de jouer un rôle central dans le renforcement de nos collectivités, en fournissant des compétences et une main-d'œuvre indispensables à court et à long terme.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le Programme de mobilité internationale plus (PMI+), une nouvelle option de permis de travail pour les candidats à la résidence permanente sélectionnés par le Québec, était désormais ouvert à la présentation de demandes.

Jusqu'à présent, les travailleurs qualifiés de l'étranger sélectionnés par le Québec devaient attendre que leur demande de résidence permanente soit approuvée avant de pouvoir commencer à vivre et à travailler dans la province. Avec le permis de travail délivré dans le cadre du PMI+, un demandeur qui a été sélectionné pour la résidence permanente par le Québec, mais qui vit actuellement ailleurs, pourra déménager dans la province et commencer à y travailler et à s'installer plus tôt.

Pour être admissible à un permis de travail ouvert réservé à la province dans le cadre du PMI+, un étranger doit :

vivre à l'extérieur du Québec lorsqu'il présente sa demande;

détenir un certificat de sélection du Québec (CSQ) qui prouve qu'il a été sélectionné pour la résidence permanente au titre du Programme des travailleurs qualifiés régulier ou du Programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels;

avoir reçu une lettre d'invitation dans le cadre du PMI+ du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) du Québec;

soumettre une demande complète de permis de travail, y compris les frais applicables.

Si sa demande est approuvée, le demandeur recevra un permis de travail ouvert réservé à la province valide pendant 3 ans, lui permettant de travailler pour presque n'importe quel employeur au Québec. Les membres de la famille qui accompagnent le demandeur pourront également obtenir des permis de travail ouverts et d'études dans le cadre de mesures existantes.

Pour 2022, le plafond a été fixé à 14 700 demandes au titre du PMI+, pour refléter le fait que les personnes qui ont reçu des CSQ au cours des dernières années pourraient y être admissibles. À partir de 2023, le plafond annuel de demandes acceptées sera fixé à 7 350.

Ce nouveau permis de travail ouvert contribuera à remédier aux pénuries de main-d'œuvre partout au Québec, tout en continuant de promouvoir le Canada comme destination de choix pour les talents de partout dans le monde.

« Alors que l'économie du Canada continue de croître et de se remettre de la pandémie, une de nos grandes priorités est de relever les défis du marché du travail auxquels sont confrontés les employeurs. Nous reconnaissons que les pénuries de main-d'œuvre sont particulièrement graves pour de nombreux secteurs au Québec, et l'initiative du PMI+ accélérera l'arrivée de travailleurs qualifiés dans la province et aidera les nouveaux arrivants à s'installer rapidement dans leurs nouvelles collectivités. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

En vertu de l'Accord Canada-Québec, la province est responsable de la sélection des immigrants dans certaines catégories d'immigration, dont l'immigration économique, qui souhaitent venir dans la province.

En 2021, plus de 25 000 travailleurs qualifiés du Québec ont été admis en tant que résidents permanents, soit plus du double des quelque 12 000 admis en 2020 dans un contexte de restrictions importantes liées à la pandémie. Au cours des 3 premiers mois de 2022, plus de 7 000 ont été admis, soit plus que les 5 700 admis au cours des 3 premiers mois de 2021.

En août 2021, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a également élargi l'admissibilité aux permis de travail ouverts transitoires pour y inclure les étrangers qui travaillaient déjà temporairement au Québec et qui avaient présenté une demande de résidence permanente en tant que travailleurs qualifiés du Québec. Cela a permis aux travailleurs de continuer à travailler en attendant que leur demande de résidence permanente soit finalisée.

a également élargi l'admissibilité aux permis de travail ouverts transitoires pour y inclure les étrangers qui travaillaient déjà temporairement au Québec et qui avaient présenté une demande de résidence permanente en tant que travailleurs qualifiés du Québec. Cela a permis aux travailleurs de continuer à travailler en attendant que leur demande de résidence permanente soit finalisée. Avec l'introduction du PMI+, en plus de permettre aux travailleurs qualifiés du Québec s'y trouvant déjà de demander un permis de travail ouvert transitoire, les options disponibles pour les candidats sélectionnés par le Québec sont plus étroitement alignées sur les options disponibles pour ceux des autres provinces et territoires du Canada .

. Dans le cadre d'autres accords fédéraux-provinciaux/territoriaux sur l'immigration, les demandeurs qui ont été désignés pour la résidence permanente dans le cadre d'un programme des candidats provincial ou territorial sont généralement admissibles à un permis de travail lorsqu'ils présentent une demande de résidence permanente à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada .

