Hôtels Alt conclut une transaction de 50 M$ afin de poursuivre son expansion

La chaîne québécoise vise le développement de nouveaux hôtels au cours des prochaines années

QUÉBEC, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Germain Hôtels annonce une nouvelle ronde d'investissement de 50 M$ dans Société en Commandite ALT Canada SEC. Ceci permettra à l'entreprise de poursuivre sa stratégie de croissance à l'échelle canadienne de la bannière Hôtels Alt notamment avec le développement de nouveaux hôtels au cours des prochaines années.

La Caisse a agi à titre d'investisseur principal dans le cadre de la transaction, aux côtés d'un groupe d'investisseurs institutionnels et privés qui compte notamment Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ, iA Groupe financier et La Capitale. Il s'agit de la troisième ronde d'investissement dans la chaîne hôtelière, ce qui porte les investissements totaux dans les Hôtels Alt à 210 M$ depuis 2011. Ces capitaux ont permis l'expansion de la bannière, laquelle est passée de deux hôtels à Québec et à Brossard en 2008 à une chaîne pancanadienne comportant 12 sites en exploitation ou en développement de Calgary à St-John's.

Christiane et Jean-Yves Germain, coprésidents du Germain Hôtels, ont dit :

« Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau compter sur l'appui de nos partenaires, dont certains sont à nos côtés depuis les tout débuts de Germain Hôtels en 1988. Forts du succès qu'a connu ce concept d'hôtel boutique, nous sommes déterminés à poursuivre notre croissance pancanadienne au cours des prochaines années et à continuer de rejoindre une clientèle toujours plus exigeante et à la recherche d'une expérience unique. »

Charles Émond, premier vice-président, Québec, Placements privés et Planification stratégique, à la Caisse, a dit :

« Depuis la création des Hôtels Alt, nous soutenons l'expansion de ce champion québécois qui tire son épingle du jeu dans une industrie en pleine transformation où la qualité de l'expérience et la capacité d'innovation sont clés. Ce nouvel investissement permettra à la bannière Alt de poursuivre sa croissance et d'ajouter de nouveaux hôtels à son réseau, dont le succès profite à nos déposants et fait rayonner le talent québécois à l'échelle du Canada. »

À PROPOS DES HÔTELS ALT

Aux Hôtels Alt, nous aimons défier les conventions. C'est pourquoi nous offrons à nos invités ce dont ils ont vraiment besoin, sans superflu. Des chambres confortables et bien pensées, un design branché et un environnement écoresponsable : voilà ce qui les attend à leur arrivée. Les Hôtels Alt sont situés à Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Québec, Montréal, Brossard, Halifax, St. John's, et bientôt à l'aéroport d'Ottawa et à l'Université de Calgary. Hôtels Alt. Stylé. Futé.

À PROPOS DE GERMAIN HÔTELS

Germain Hôtels est une entreprise familiale canadienne qui possède et exploite les Hôtels Le Germain, les Hôtels Alt et Alt+ à travers le Canada. Au rang des 50 sociétés les mieux gérées au pays, l'entreprise est reconnue pour sa philosophie d'accueil exceptionnelle et pour le style unique qui caractérise ses hôtels. Ayant célébré son 30e anniversaire en 2018, Germain Hôtels a atteint son objectif ambitieux de 20 hôtels d'ici 2020, l'entreprise qui compte 1 500 employés vise maintenant à devenir le premier hôtelier indépendant à offrir aux voyageurs un réseau d'hôtels authentiquement pancanadien. Visitez Germain Hôtels.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: FRANCE SAVARD, Coordonnatrice senior aux relations publiques, Germain Hôtels, +1 514 954 0702, [email protected]; MAXIME CHAGNON, Chef des relations médias mondiales, Caisse de dépôt et placement du Québec, +1 514 847 5493, [email protected]

Liens connexes

https://www.cdpq.com/