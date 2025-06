Marie Pier Germain et Hugo Germain sont nommés coprésidents

QUÉBEC, le 10 juin 2025 /CNW/ - En pleine expansion, Germain Hôtels annonce aujourd'hui que Marie Pier Germain et Hugo Germain prennent officiellement la tête de l'entreprise familiale en tant que coprésidents. Ces nominations entrent en vigueur dès maintenant.

Fondée par Christiane et Jean-Yves Germain, Germain Hôtels s'est imposée comme un fleuron de l'hôtellerie canadienne. Cette transition dans le leadership s'inscrit dans la continuité d'une vision familiale forte et d'un engagement commun à assurer la pérennité de ce qui a été bâti depuis plus de 35 ans.

Avec l'arrivée de la troisième génération à sa tête, Germain Hôtels entame un autre chapitre de son évolution, fidèle à ses racines et résolument tournée vers l'avenir. La nouvelle équipe souhaite poursuivre l'expansion du réseau au pays et au-delà, dans un esprit d'innovation et d'authenticité qui s'appuiera notamment sur le développement durable, une vision humaine de l'hospitalité et une volonté constante d'exceller.

Marie Pier et Hugo œuvrent au sein de Germain Hôtels depuis plus de 20 ans. Tous deux ont contribué activement à son rayonnement à travers le Canada, assumant progressivement des rôles de leadership au fil des ans. Ils poursuivent aujourd'hui le modèle de coprésidence, un gage de complémentarité, une structure qui reflète la collaboration essentielle entre les équipes, un élément au cœur de la culture de l'organisation.

Les fondateurs soulignent le travail d'exception du duo qui prend aujourd'hui la relève

« J'ai eu le privilège de travailler étroitement avec Hugo depuis qu'il est dans l'entreprise. Il a été le tout premier directeur général de la bannière Alt et a su, dès le départ, incarner l'esprit novateur, un élément fondateur de notre marque. Avec son énergie, il a cette capacité rare de concrétiser une vision avec rigueur et créativité, ce qui me rend pleinement confiante en l'avenir. » Christiane Germain, cofondatrice, Germain Hôtels

« J'ai vu Marie Pier mener avec aplomb des projets complexes comme l'ouverture de notre premier hôtel à Calgary en 2006, puis la transformation majeure de l'Hôtel Le Germain Montréal en 2018. Elle a démontré, à chaque occasion, une intelligence stratégique et un sens du détail remarquables. » Jean-Yves Germain, cofondateur, Germain Hôtels

Les nouveaux leaders s'expriment

« C'est un réel privilège de poursuivre le travail de nos parents, tout en écrivant les prochains chapitres. Nous le faisons avec respect et ambition, entourés d'une équipe d'exception œuvrant dans toutes les régions du pays. » Marie Pier Germain, coprésidente, Germain Hôtels

« On a grandi avec cette entreprise et on y a mis tout notre cœur. Aujourd'hui, on est prêts à prendre le relais, à notre façon, tout en demeurant fidèles aux valeurs qui ont fait la force de Germain Hôtels. Notre objectif reste le même : que chaque personne vive une expérience incomparable lorsqu'elle séjourne chez nous. » Hugo Germain, coprésident, Germain Hôtels

Et d'ajouter d'une même voix : « Nous voulons continuer de renforcer nos racines au pays afin que Germain Hôtels soit le choix et la référence des voyageurs canadiens. Forts de nos assises et grâce à l'immense talent et à l'engagement sans équivoque de nos équipes, rien ne nous empêche de rêver, et pourquoi pas, d'ouvrir un hôtel à l'extérieur de nos frontières! »

À propos de Germain Hôtels

Depuis plus de 35 ans, Germain Hôtels se distingue par son service attentionné et son désir d'innover. Nous sommes une entreprise familiale fièrement établie depuis trois générations. Nous offrons à nos invités un design iconique et un confort inégalé dans nos hôtels Le Germain, Alt et Escad. Nous comptons 19 établissements à travers le Canada (et ce n'est pas fini).

Germain Hôtels est reconnue parmi les 50 entreprises les mieux gérées au pays. Nous savons créer un lien émotionnel avec nos invités, nos membres d'équipe et nos collectivités. Chez nous, une chose est certaine : le bien‑être de ceux et celles que nous recevons est notre priorité. Visitez : germainhotels.com

