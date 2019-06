Horizons de politiques Canada publie les rapports L'avenir du travail et La prochaine économie numérique

Des rapports analysent la façon dont la technologie pourrait perturber le travail, l'emploi et l'économie

OTTAWA, le 21 juin 2019 La question de savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle et l'automatisation auront des répercussions sur l'emploi est cruciale, mais ce n'est là qu'un aspect de la prochaine économie numérique. L'évolution et la combinaison de technologies numériques pourrait en effet conduire à une redéfinition de l'économie et du travail. Horizons de politiques Canada a publié à ce sujet deux nouveaux rapports, L'avenir du travail et La prochaine économie numérique, qui sont le fruit de recherches prospectives approfondies.

Ces rapports offrent un aperçu de ce à quoi la population canadienne pourrait être confrontés à l'avenir, afin d'aider le gouvernement à s'assurer que ses politiques et programmes soient solides et résilients face aux changements perturbateurs.

La prochaine économie numérique

Le rapport intitulé La prochaine économie numérique analyse l'évolution possible de l'économie et l'incidence que cette évolution pourrait avoir sur les politiques. Il examine la façon dont la technologie pourrait redéfinir les principes d'organisation de l'économie, révolutionner les chaînes de valeur et changer les « qui, quoi, où, quand et comment » de la production et de la consommation.

La prochaine économie numérique s'accompagne de toutes sortes de défis et de possibilités, qui concernent un certain nombre de secteurs de politique, notamment :

les stratégies de développement économique;

la politique commerciale;

le soutien social;

la fiscalité, etc.

L'avenir du travail

Les technologies comme les chaînes de blocs et l'IA mûrissent et s'associent, et sont susceptibles d'avoir un effet particulièrement perturbateur sur l'emploi et son expérience, ce qui pourrait

affecter autant le volume de l'emploi que sa nature. Les changements peuvent être aussi bien positifs que négatifs, mais la voie de la prospérité passe nécessairement par la préparation de l'avenir.

Le rapport qui a pour titre L'avenir du travail met en évidence cinq facteurs qui changent la donne qui pourraient perturber les conditions d'emploi et de travail des Canadiens :

L'emploi passe d'être à long terme et axé sur le temps, à temporaire et axé sur les tâches. L'IA et l'automatisation pourraient éroder l'emploi bien avant que ces technologies remplacent des emplois dans leur intégralité. L'IA met fin à la pénurie de travailleurs du savoir, permettant potentiellement une croissance sans emploi dans les industries du savoir. Les technologies numériques combinées peuvent diminuer le rôle et la demande d'intermédiaires humains. L'endroit où les gens travaillent et gagnent de l'argent ne correspond pas nécessairement à celui où ils vivent et dépensent.

Ces rapports ne visent pas à prédire l'avenir ou à dicter des politiques. Ils examinent un éventail d'avenir plausibles, le but étant d'aider le gouvernement à mieux anticiper les défis et à identifier les possibilités qui pourraient se présenter.

« La manière dont les individus et les entreprises géreront la transition vers la prochaine économie numérique dépendra de la vitesse à laquelle ces changements s'opéreront. Personne ne peut prévoir ou contrôler le rythme et l'ampleur des changements. Cependant, en réfléchissant aux avenirs plausibles et aux types de contraintes qui pourraient peser sur l'ensemble des politiques publiques, le gouvernement a l'occasion d'appuyer la population canadienne dans cette transition. »

- Kristel Van der Elst, chef exécutive, Horizons de politiques Canada

En bref

Horizons de politiques Canada est une organisation au sein de la fonction publique fédérale qui mène des activités de prospectives. Son mandat est d'aider le gouvernement du Canada à créer des programmes et des politiques axés sur l'avenir qui sont plus solides et plus résilients malgré les changements perturbateurs à l'horizon.

est une organisation au sein de la fonction publique fédérale qui mène des activités de prospectives. Son mandat est d'aider le gouvernement du à créer des programmes et des politiques axés sur l'avenir qui sont plus solides et plus résilients malgré les changements perturbateurs à l'horizon. Ces deux dernières années, Horizons de politiques Canada s'est concentré sur l'avenir du travail et la prochaine économie numérique. Les deux rapports traitant de ces thèmes sont le résultat d'études prospectives approfondies impliquant des recherches, des entrevues et des ateliers. Elle a bénéficié d'une collaboration avec plusieurs ministères et organismes de la fonction publique du Canada , ainsi qu'avec des intervenants, des experts et des universitaires non gouvernementaux.

