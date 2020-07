MONTRÉAL, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - En raison de contraintes opérationnelles imposées sur l'infrastructure par le CN, propriétaire de celle-ci, concernant la vitesse réduite des trains circulant de jour, VIA Rail Canada (VIA Rail) circulera seulement en soirée et de nuit afin d'être en mesure de respecter un temps de parcours adéquat pour ses passagers et employés.

VIA Rail se voit donc malheureusement dans l'obligation de modifier temporairement l'horaire de certains services comme suit :

Vendredi 24 juillet

Les trains 601 et 603 en direction de Jonquière et Senneterre quitteront Montréal à 17h15.

Les arrêts subséquents de ce service seront par conséquent décalés de 9 heures.

Dimanche 26 juillet

Le train 606 quittera Senneterre à 22 h.

Les arrêts subséquents de ce service seront par conséquent décalés de 13 heures 15 minutes.

Le train 602 quittera Jonquière à 00 h 30.

Les arrêts subséquents de ce service seront par conséquent décalés de 13 heures 20 minutes.

Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation hors de notre contrôle puisse occasionner et réévaluerons la situation pour les prochaines semaines en fonction de l'évolution des ordres en place, tandis que nous continuons à travailler avec le propriétaire de l'infrastructure afin de minimiser l'impact sur nos passagers.

VIA Rail communiquera avec tous les passagers dont les réservations sont affectées par ce nouvel horaire.

Les clients peuvent également communiquer avec le Centre client de VIA Rail par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245), ATS 1 800 268-9503 (malentendants). En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, le Centre client est ouvert tous les jours de 7 h à 20 h et cela peut prendre un certain temps pour parler à un agent en raison d'une réduction des effectifs.

RAPPEL

Le port du masque est requis en tout temps dans les gares et les trains de VIA Rail.

Le port du masque qui couvre le nez et la bouche est une autre façon de nous protéger mutuellement et nous aidera à protéger l'expérience de nos clients et employés. Alors que nous commençons à augmenter les niveaux de service en réponse à la croissance de la demande, toutes les mesures de sécurité sanitaires améliorées introduites pendant la pandémie seront maintenues, y compris un nettoyage rehaussé, un contrôle avant l'embarquement des voyageurs, des services à bord modifiés et une capacité réduite dans chaque voiture, afin de permettre un plus grand éloignement physique et minimiser les risques.

VIA Rail continue d'adapter ses activités et déploie un protocole de mesures sanitaires strict à bord de ses trains, dans ses gares, ses centres de maintenance et ses centres d'appels pour face à la pandémie et minimiser la propagation de la COVID-19.

De plus, nous rappelons régulièrement à nos passagers et à nos employés l'importance de suivre les recommandations des autorités de santé publique, d'éviter les voyages non essentiels, de pratiquer l'éloignement physique autant que possible et de suivre rigoureusement les bonnes pratiques d'hygiène (se laver souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le creux du bras, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s'être préalablement lavé les mains).

Les passagers se verront refuser l'embarquement à bord de nos trains s'ils présentent des symptômes qui s'apparentent à la grippe ou un rhume (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ou s'ils se sont vu refuser l'embarquement lors d'un voyage au cours des 14 derniers jours pour des raisons médicales liées à la COVID-19.

Nous continuons de suivre attentivement la propagation de la COVID-19 et demeurons en contact étroit avec les autorités de santé publique ainsi qu'avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.

Les plus récentes mises à jour sont disponibles sur notre site.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a transporté plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Renseignements: Source : Ben Marc Diendéré, chef, Affaires publiques et communications, VIA Rail Canada; Information : Karl-Philip Marchand Giguere, Relations médias, VIA Rail Canada, 1 877 393-8787, [email protected]

