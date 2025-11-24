Ménage dans les baux de la fonction publique - Une meilleure utilisation des bureaux qui donne des résultats

QUÉBEC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - La façon de travailler a profondément changé au Québec, et les vastes bureaux qui datent de plusieurs décennies ne correspondent plus à nos besoins. Afin de faire une meilleure utilisation des infrastructures appartenant au gouvernement et ainsi de réaliser des économies, le ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, annonce que déjà plus de 25 baux dans des bâtiments privés ont été résiliés ou non renouvelés et que des chantiers sont en cours pour maximiser les mètres carrés occupés et rapatrier des équipes dans des édifices appartenant au gouvernement.

L'objectif du gouvernement du Québec est de rationaliser les espaces et d'être autant que possible propriétaire des lieux qu'il occupe. À terme, ces travaux, qui concernent une cinquantaine de ministères et organismes, permettront de réduire la superficie totale des espaces gouvernementaux d'environ 250 000 m², soit l'équivalent en superficie de plus de quatre fois la tour de l'édifice Marie-Guyart.

Concrètement, les résultats finaux attendus pour cette première phase sont de :

générer, de façon progressive, des économies annuelles récurrentes de près de 100 M$;

M$; mettre fin à 67 baux d'ici 2032;

repenser la configuration des espaces, ce qui nous permettra de presque doubler la capacité d'accueil.

Fort d'une économie de 23,9 M$ réalisée après la première année de déploiement, le gouvernement a mandaté les équipes de la Société québécoise des infrastructures pour étendre cette démarche à l'ensemble de ses espaces de bureaux. Cet ajout a pour objectifs de générer des gains supplémentaires et de renforcer l'efficacité de l'État et le bon usage de ses ressources financières.

Citation :

« Il était grand temps d'adapter nos espaces de bureaux gouvernementaux afin qu'ils soient mieux utilisés. Les économies déjà générées après une année sont non seulement encourageantes pour la suite, mais aussi essentielles pour une saine gestion des finances publiques. À terme, nous aurons des espaces de travail modernisés, optimisés et surtout, efficaces. »

Benoit Charette, ministre responsable des Infrastructures

Faits saillants :

Au cours des 12 prochains mois, 22 déménagements sont prévus vers 12 adresses de destination. Dix-huit ministères et organismes sont concernés.

À terme, la première phase qui est en cours permettra d'aménager 300 000 m 2 dans plus de 25 immeubles à l'échelle du Québec.

000 m dans plus de 25 immeubles à l'échelle du Québec. Plusieurs déménagements ont déjà été réalisés, dont ceux du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

