Santé mentale et itinérance - Ouverture d'une nouvelle ressource d'hébergement transitoire à Montréal

MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, annonce l'ouverture officielle du PRISM Nord. Il s'agit d'une nouvelle ressource d'hébergement transitoire destinée aux personnes en situation d'itinérance vivant avec des enjeux de santé mentale.

À l'occasion de cette annonce, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Karine Boivin Roy, se joignent à la ministre de la Santé afin de souligner l'importance de cette nouvelle ressource pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance vivant avec des enjeux de santé mentale, au cœur de la métropole.

Le PRISM Nord offre un accès à un milieu de vie structuré ainsi qu'à des services adaptés pour assurer des soins psychiatriques, des soins infirmiers et des services psychosociaux à une population vulnérable. La ressource compte 12 places mixtes destinées à des personnes orientées par le réseau de la santé et des services sociaux ou par des organismes communautaires. Ce soutien vise à favoriser une transition vers un logement stable et un véritable cheminement de rétablissement pour cette clientèle vulnérable. Ce projet bénéficie d'un ajout de financement récurrent de 500 000 $ à compter de l'année financière 2026-2027, assurant la pérennité de la ressource et la continuité des services offerts aux personnes hébergées.

Ce projet novateur a été rendu possible grâce à la collaboration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal, de la Mission Old Brewery et de l'organisme L'Espace la Traversée, ce dernier fournissant les locaux nécessaires à la réalisation du projet. Les expertises des milieux communautaires et du réseau sont mises en valeur et sont complémentaires.

Citations :

« J'ai la conviction que c'est en unissant nos forces et en investissant dans des solutions innovantes comme celle-ci que nous pourrons offrir de l'espoir aux personnes qui en ont le plus besoin. Je salue le déploiement de cette initiative qui illustre l'engagement de tous les partenaires à lutter contre l'itinérance, tant sur le territoire de la métropole qu'à l'échelle du Québec. Je remercie chaleureusement toutes les équipes impliquées. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Chaque nouvelle ressource compte. Il n'y a pas de petites actions pour lutter contre l'itinérance : c'est en les additionnant, concrètement sur le terrain, que l'on change des trajectoires de vie. Avec le PRISM Nord, on ajoute un maillon essentiel entre la rue, les soins et le logement. Cette mobilisation entre le réseau de la santé, le milieu communautaire et les partenaires du territoire démontre que, dans la métropole, nous avançons ensemble vers des solutions plus humaines, plus structurées et durables pour les personnes les plus vulnérables. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« À titre de députée d'Anjou-Louis-Riel et d'adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, je me réjouis de voir naître sur notre territoire une ressource comme le PRISM Nord, qui répond concrètement aux réalités complexes de l'itinérance et aux enjeux de santé mentale. Offrir un milieu stable, sécuritaire et accompagnant, c'est donner aux personnes les plus vulnérables une véritable chance de se rétablir et de se projeter vers un avenir plus serein. Cette initiative témoigne de notre volonté d'agir avec humanité, rigueur et collaboration pour renforcer le filet social dans la métropole. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Rappelons que le PRISM - Projet de réaffiliation en itinérance et santé mentale - est un programme d'hébergement transitoire développé afin de favoriser l'accès à des services destinés aux personnes en situation d'itinérance vivant avec des enjeux de santé mentale graves. L'hébergement est offert pour une durée moyenne de trois mois.

Le modèle PRISM est déjà déployé à Montréal, à Québec et à Sherbrooke, notamment, dans le cadre de plusieurs initiatives portées par des organismes communautaires reconnus, comme la Mission Old Brewery, Le Chaînon, Le Bon Accueil et d'autres partenaires, contribuant à une offre diversifiée et adaptée aux besoins des différentes clientèles.

Les études indiquent qu'entre 63 % et 81 % des individus sont encore en logement un an après avoir terminé le programme. Cette stabilité résidentielle s'accompagne également d'améliorations sur le plan de la qualité de vie.

Cette initiative s'inscrit dans le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (PAISM) et le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026, qui visent à offrir un soutien personnalisé, des évaluations psychiatriques régulières ainsi que des soins infirmiers aux personnes en situation d'itinérance et ayant des enjeux de santé mentale.

