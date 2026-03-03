Pour un meilleur accès - Agrandissement du GMF-U Vaudreuil-Soulanges : les travaux progressent

VAUDREUIL-DORION, QC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Afin de mieux répondre aux besoins croissants de la population du territoire de la Montérégie-Ouest, un projet d'agrandissement du Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) Vaudreuil-Soulanges est en cours. Il permettra de tripler la superficie des installations. Parallèlement, le GMF-U accueille depuis quelques mois ses premières cohortes de résidentes et de résidents en médecine de famille. À terme, le GMF-U en formera 20 chaque année, en plus de recevoir deux externes par mois et de former annuellement deux infirmières praticiennes spécialisées (IPS).

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

Grâce aux travaux d'agrandissement et de modernisation amorcés en 2024 ainsi qu'à l'obtention du statut universitaire, quatre résidentes en médecine de famille ainsi qu'un externe en rotation mensuelle effectuent leur formation dans les locaux du GMF-U de Vaudreuil-Soulanges. Leur présence contribue au renforcement de la première ligne, tout en assurant la formation de la relève médicale en Montérégie-Ouest.

De plus, les travaux d'amélioration et d'agrandissement permettront d'augmenter de plus de 8 000 le nombre d'usagères et d'usagers pris en charge, répondant ainsi aux besoins grandissants en pédiatrie, en obstétrique et en santé mentale dans la région.

Citations :

« L'agrandissement du GMF-U Vaudreuil-Soulanges témoigne de notre engagement à améliorer l'accès aux soins de première ligne pour la population de la région. Il s'inscrit pleinement dans notre volonté d'assurer à chaque Québécoise et Québécois un accès plus rapide et efficace aux services de santé et aux services sociaux. Ce sont là des objectifs majeurs de notre Plan santé. Je me réjouis de voir la consolidation de tels services sur le territoire de la Montérégie-Ouest. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« La concrétisation de ce projet représente un gain réel en matière d'accès aux services de première ligne pour la communauté de Soulanges et des environs. Je remercie les équipes qui ont contribué à sa réalisation. Il s'agit d'une initiative essentielle qui viendra grandement améliorer la qualité de vie de la population de ce secteur de la Montérégie, dont les besoins en matière de santé sont croissants et le seront encore pour plusieurs années. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre de la Famille

« L'agrandissement du GMF-U vient consolider un milieu de formation dynamique dont les retombées se font déjà sentir. Notre première cohorte de résidentes en médecine de famille obtiendra son diplôme en juin. Nous sommes particulièrement fiers de savoir qu'elles poursuivront leur pratique chez nous, ce qui reflète la qualité du travail de nos équipes et confirme que nous sommes un lieu attractif pour la relève médicale de la région. C'est en les formant dans notre région que nous allons résoudre la pénurie de médecins de famille en Montérégie. »

Dominique Pilon, président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest

Faits saillants :

Actuellement, plus de 23 200 usagères et usagers sont inscrits au Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF).

Le GMF-U Vaudreuil-Soulanges compte déjà des infirmières cliniciennes, des travailleuses sociales, des infirmières auxiliaires, une pharmacienne, une nutritionniste et un agent d'amélioration continue de la qualité. Au printemps prochain, l'équipe s'enrichira d'un physiothérapeute et d'un inhalothérapeute, renforçant ainsi l'offre de soins et de services aux patients et aux patientes.

Ce projet représente un investissement total de 4,9 millions $ en travaux et 2,9 millions $ en équipement. De plus, un budget annuel de 1,84 million $ est alloué à la location des services déménagés dans une nouvelle installation d'environ 2 215 m².

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Cellulaire : 514 554-4170