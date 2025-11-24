Québec revoit ses façons de faire en infrastructures pour livrer plus de projets de qualité aux meilleurs coûts

Des infrastructures qui répondent aux besoins des Québécois

MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Avec la flambée des coûts des dernières années dans le domaine de la construction, qui est notamment due à l'inflation, une pression supplémentaire a été mise sur nos projets d'infrastructures au Québec. C'est pourquoi le ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, annonce aujourd'hui de nouvelles mesures pour que tous les ministères et organismes participent à la réalisation de projets d'infrastructures à meilleur coût. Concrètement, le gouvernement du Québec estime que des économies de 15 % sur les projets d'infrastructures seront possibles, sans toutefois que diminue la qualité de nos bâtiments. L'objectif, à terme, est de mettre en chantier plus de projets pour répondre aux besoins des Québécois. Le ministre en a fait l'annonce aujourd'hui dans le cadre de la 15ᵉ édition du Grand Forum du Conseil des infrastructures.

Rappelons que depuis 2018, les budgets pour construire, rénover et moderniser nos infrastructures ont augmenté rapidement et de façon importante afin de rattraper le retard. Le gouvernement investira notamment 19 G$ dans les infrastructures cette année.

Les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui s'ajoutent à celles de la Stratégie québécoise en infrastructures publiques, qui permet notamment d'avoir recours à des modes collaboratifs de construction afin d'être plus efficace dans la conception et la mise en œuvre des projets. Elles visent en particulier à :

rationaliser les besoins pour s'assurer que les projets apportent une solution adaptée aux besoins de la population;

déterminer des cibles de référence par type de projet (à titre d'exemple, une cible de coût par mètre carré ou une superficie maximale par type d'usage);

déterminer des exigences techniques et définir des composantes de bâtiment standardisées pour faciliter l'efficacité dans la construction et la mise en œuvre des plans;

regrouper les projets similaires par programme pour mutualiser les ressources, réutiliser des plans et devis, effectuer des achats regroupés et assurer un séquençage coordonné des projets.

Citation :

« En plus de la hausse des coûts des constructions, nous avons aussi constaté qu'il y avait parfois des exagérations lors de la conception de certains projets d'infrastructures ou des différences importantes d'une région à une autre. Il faut que ça change! Ces mesures que nous mettons en place aujourd'hui nous permettront de réaliser plus de projets avec les mêmes investissements historiques. C'est un objectif qui est réalisable si on accepte de revoir nos façons de faire, surtout en matière de construction au Québec. Le gouvernement investira 19 G$ en infrastructures cette année. En poussant la créativité des équipes du gouvernement, on peut livrer des projets de grande qualité qui répondent aux besoins des Québécois, tout en s'assurant que l'argent est investi au bon endroit. »

Benoit Charette, ministre responsable des Infrastructures

