Hommage à Elie Wiesel

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - La mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), madame Gracia Kasoki Katahwa, est fière d'inaugurer le parc Elie-Wiesel en présence du fils d'Elie Wiesel, Monsieur Elisha Wiesel et de Monsieur Irwin Cotler, ancien ministre de la Justice et procureur général du Canada. Élie Wiesel (1928-2016) était un écrivain, professeur, et survivant de l'Holocauste. Né en Roumanie, il a été déporté dans les camps de concentration Auschwitz et Buchenwald pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, Wiesel a consacré sa vie à témoigner des horreurs de l'Holocauste à travers ses écrits, le plus célèbre étant "La Nuit". Au cours de sa longue carrière littéraire, il est aussi devenu un fervent défenseur des droits humains, luttant contre la violence, l'oppression, l'antisémitisme et le racisme. Cet engagement le mena à obtenir le Prix Nobel de la Paix en 1986. Aujourd'hui, sa voix reste un puissant rappel des conséquences de la haine et de l'indifférence.

Le parc

Le parc Elie-Wiesel comporte une gamme variée d'installations. En effet, on y retrouve une aire de jeux pour enfants, des espaces de détente, des sentiers de marche, du mobilier divers, des espaces verts multifonctionnels, un jeu d'eau, une noue végétalisée pour la rétention d'eau de pluie. Le tout s'articule autour d'une placette centrale, faisant du parc un lieu propice aux rencontres entre les membres de la communauté avoisinante.

Le secteur

L'aménagement du parc Elie-Wiesel a notamment été rendu possible grâce à la collaboration de Devmont, promoteur du projet de développement Westbury, situé entre le boulevard Décarie et l'avenue de Westbury et au sud de la voie ferrée du Canadien Pacifique. En effet, le promoteur a cédé un terrain au cœur du site, permettant à l'arrondissement d'aménager le parc Elie-Wiesel, un espace de jeux et de rencontres qui permet d'améliorer la qualité de vie des résidentes et des résidents du quartier Westbury ainsi que des autres personnes qui fréquentent ce secteur.

D'ailleurs, selon la mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, madame Katahwa, « Situé dans le district Snowdon, le parc Elie-Wiesel rend hommage à un éminent membre de la communauté juive, un grand auteur de langue française, défenseur des droits humains et survivant de l'Holocauste. Le parc Elie-Wiesel reflète la volonté de l'arrondissement CDN-NDG de construire des quartiers à échelle humaine, où la population a accès à des espaces de détente verdis et inclusifs. ».

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Information : Sophie Paquet, chargée de communication, 514 463-0393