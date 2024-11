Première exposition d'envergure qui explore les histoires indissociables de l'abstraction moderne et des textiles du 20e siècle.

Troisième arrêt, le seul au Canada , d'une tournée nord-américaine.

Quelque 130 œuvres de plus de 45 créatrices et créateurs de plusieurs générations et continents, dont Anni Albers , Ruth Asawa , Jeffrey Gibson , Yayoi Kusama , Agnes Martin et Rosemarie Trockel .

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Une nouvelle exposition d'envergure au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) révèle un chapitre méconnu de l'histoire de l'art : Histoires entrelacées. Textiles et abstraction moderne. L'exposition explore les histoires indissociables de l'abstraction moderne et des textiles du 20e siècle, en particulier l'évolution de la relation entre l'art abstrait, la mode, le design et l'artisanat au cours des 70 dernières années. Histoires entrelacées s'ouvre officiellement le jeudi 7 novembre à 17 h (HAE), dans le cadre de nos soirées gratuites du jeudi présentées par BMO, et se poursuivra jusqu'au 2 mars 2025. Achetez votre billet en ligne pour l'exposition et profitez d'un rabais de 3 $ sur le coût d'entrée.

L'exposition fait entrer en dialogue quelque 130 œuvres - peintures, photographies, vêtements, textiles, dessins, vanneries et sculptures - de plus de 45 créatrices et créateurs de différents continents et de différentes générations. Anni Albers, Ruth Asawa, Jeffrey Gibson, Yayoi Kusama, Agnes Martin et Rosemarie Trockel comptent parmi les artistes dont les œuvres sont exposées. Les femmes artistes sont particulièrement bien représentées dans l'exposition, de même que les artistes travaillant ailleurs que dans des centres artistiques établis.

Histoires entrelacées. Textiles et abstraction moderne est organisée par la National Gallery of Art à Washington, en collaboration avec le Musée des beaux-arts du Canada, le Los Angeles County Museum of Art et le Museum of Modern Art à New York. La présentation à Ottawa est le troisième arrêt, et le seul arrêt au Canada, d'une tournée nord-américaine qui a été lancée au Los Angeles County Museum of Art (du 17 septembre 2023 au 21 janvier 2024), et s'est poursuivie à la National Gallery of Art à Washington (du 17 mars au 28 juillet 2024). La tournée se terminera au Museum of Modern Art à New York, du 20 avril au 13 septembre 2025.

Les œuvres exposées proviennent des collections de plusieurs musées internationaux, de collections publiques et privées, dont le Hamburger Kunsthalle, à Hambourg; le Museum of Fine Arts à Boston; le Museum of Modern Art à New York; le Centre Pompidou à Paris; et le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de l'Institut Smithsonian à Washington, D.C., entre autres.

« Au 20e siècle, les textiles ont souvent été considérés comme de l'art de moindre importance - des arts appliqués, des travaux féminins ou de l'artisanat domestique. Unique en son genre, l'exposition présente au public canadien des œuvres importantes qui, autrement, ne pourraient être vues que dans des galeries et des musées à l'étranger, et le tout grâce à notre partenariat fructueux avec les musées américains », a souligné Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada.

Sous le commissariat de Lynne Cooke, conservatrice principale au département d'art moderne et contemporain de la National Gallery of Art à Washington, D.C., Histoires entrelacées explore la manière dont les forces esthétiques, sociopolitiques et économiques récurrentes, en particulier les préoccupations relatives au travail et à la dégradation de l'environnement, ont influencé l'art textile. Parmi d'autres sujets, l'exposition met en relief les vêtements à vivre et l'autostylisme comme moyens de créer identité, affinité et communauté.

Certains artistes cherchent à susciter un changement social, tandis que d'autres mettent en lumière des questions politiques. D'autres encore s'intéressent aux textiles en tant que sujets, matériaux et techniques, de sorte à revitaliser les conventions formelles de l'abstraction ou à critiquer son histoire patriarcale et son identité genrée. Les pièces murales à chaînes non tramées des décennies d'après-guerre évoquent les relations formelles entre la ligne et le fil. Pour les artisans du textile, comme pour les peintres contemporains d'œuvres abstraites, la grille et la puce informatique sont des supports structuraux fondamentaux qui génèrent des concepts innovants. L'exposition traite également de la vannerie comme art textile antérieur au métier à tisser.

Catalogue d'exposition

Histoires entrelacées. Textiles et abstraction moderne s'accompagne d'un catalogue publié conjointement par la National Gallery of Art et la University of Chicago Press. L'ouvrage de 292 pages comprend des essais d'historiennes et d'historiens de l'art, soit Elissa Auther, Lynne Cooke, Darby English, Briony Fer, Michelle Kuo et Bibiana K. Obler, qui proposent des connaissances nouvelles au sujet d'un thème complexe et multidimensionnel, ainsi que des réflexions de pairs venant amplifier les récits de l'exposition. Vendu à la Boutique du Musée ainsi qu'en ligne à AchatsMBAC.ca.

Programmes publics

Un riche programme d'activités expérientielles, comprenant des panneaux tactiles, des stations d'artisanat, un mur de feutre et un espace de réflexion, est offert en complément dans la dernière salle de l'exposition. Une rencontre avec la commissaire, des visites en compagnie de la conservatrice à la coordination, des tournées de tissage et des ateliers sont également proposés en marge de l'exposition. Pour en savoir davantage, visitez la page de l'exposition à beaux-arts.ca.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le MBAC abrite une riche collection d'art contemporain, notamment d'art autochtone, canadien et international, ainsi que d'importantes collections d'art historique et européen du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca .

À propos de la National Gallery of Art

La National Gallery of Art accueille tout le monde pour explorer l'art, la créativité et notre humanité commune. Près de quatre millions de personnes franchissent ses portes chaque année, et des millions d'autres en ligne, ce qui en fait l'un des musées d'art les plus visités au monde. La célèbre collection de la National Gallery comprend près de 160 000 œuvres d'art, de l'Antiquité à nos jours. Pour plus d'informations, visitez nga.gov.

