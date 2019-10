Hanran. Photographie japonaise du XXe siècle s'ouvre le 11 octobre au Musée des beaux-arts du Canada

Une exposition présentée à l'extérieur du Japon pour la première fois

Faits saillants :

L'exposition présente des images réalisées sur six décennies et qui reflètent l'évolution de la photographie au Japon et les changements artistiques et sociopolitiques tumultueux qui se sont produits dans le pays pendant cette période

Elle réunit plus de 200 photographies marquantes de 28 photographes majeurs

Il s'agit de la première exposition de photographies japonaise présentée au Musée en près de 30 ans

OTTAWA, le 9 oct. 2019 /CNW/ - L'ère Shōwa (décembre 1926 à janvier 1989) voit des changements sans précédent se produire dans l'expression photographique au Japon. Ces six décennies sont marquées par la diversification des genres -- de la propagande à la photographie documentaire, du photojournalisme à la photographie artistique -- et l'émergence de nouveaux mouvements et technologies. Le début des années 1960, période d'importante croissance économique dans le pays, coïncide également avec l'apparition de la caméra à mode automatique d'exposition, ce qui rend dès lors la photographie accessible à tous.

À travers plus de 200 photographies tirées de la collection d'art du Musée des beaux-arts de Yokohama, le Musée des beaux-arts du Canada présente cette époque tumultueuse dans Hanran. Photographie japonaise du XXe siècle, une exposition présentée du 11 octobre 2019 au 22 mars 2020.

« Hanran », terme japonais pour « inondation », rappelle les nombreux changements artistiques, sociaux et politiques survenus au Japon durant l'ère Shōwa. L'exposition, organisée par le Musée des beaux-arts de Yokohama en collaboration avec l'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada, réunit un éventail riche et diversifié de photographies qui révèlent des perspectives fascinantes sur l'histoire du Japon et de la photographie.

« Ce vaste regard sur la photographie japonaise au cours du dernier siècle est particulièrement important pour l'Institut canadien de la photographie et nos visiteurs, car il met en contexte les photographies japonaises de la collection de l'Institut, tout en remplissant le mandat de ce dernier de collectionner et d'exposer l'art international. »

― Ann Thomas, conservatrice en chef intérimaire, Musée des beaux-arts du Canada,

et commissaire de l'exposition

Madame Thomas a travaillé étroitement avec Eriko Kimura, conservatrice au Musée des beaux-arts de Yokohama, à la préparation de cette exposition qui rassemble les œuvres de 28 photographes qui ont laissé leur marque sur l'histoire de la photographie, tant au Japon qu'à l'étranger.

« Pendant l'ère Shōwa, couverte dans cette exposition, la photographie est devenue l'un des langages visuels les plus importants dans l'art japonais du XXe siècle. C'est un grand honneur pour nous d'amener au Canada certains des meilleurs exemples de la photographie japonaise de la collection du Musée des beaux-arts de Yokohama. »

― Eriko Kimura, conservatrice,

Musée des beaux-arts de Yokohama

L'exposition se décline en sept grands thèmes : Le paysage urbain des années 1930 et la Shinko Shashin (nouvelle photographie) illustre la florissante culture urbaine moderne et les influences occidentales sur le mode de vie et l'architecture à travers la lentille de photographes qui veulent donner une idée des réalités changeantes de la ville; Les menaces de la guerre et le photojournalisme met en lumière des clichés qui retracent des événements historiques significatifs, les préparatifs pour la guerre et l'évolution de la photographie comme outil de diffusion d'information ; La capitulation du Japon regroupe des œuvres qui illustrent les terribles impacts de la guerre sur Tokyo, Hiroshima et Nagasaki ; La reconstruction et le réalisme photographique montre des photographies qui représentent la vie des gens ordinaires ; Les instantanés de la Haute croissance économique offre des images de gens de différentes parties du pays et Le climat de contestation et fin de « l'après-guerre » présente des clichés de différents mouvements contestataires d'étudiants et de travailleurs qui ont marqué la fin des années 1960 et le début des années 1970. L'exposition se conclut sur Les nouvelles tendances, l'Are-Bure-Boke et la Kompara Shashin, qui porte sur certaines des trajectoires puissantes et fascinantes empruntées par la photographie japonaise depuis 1960.

Les photographies présentées dans l'exposition sont en noir et blanc, à l'exception de deux œuvres.

L'article intitulé Le Japon en transition. La photographie du XXe siècle, de Kimura à Morimura, d'Eriko Kimura, publié dans le Magazine MBAC, offre davantage d'informations au sujet de l'exposition.

Le Musée des beaux-arts du Canada tient à remercier tout particulièrement Banque Scotia, partenaire fondateur de l'Institut canadien de la photographie, et à souligner l'apport de la Fondation du Japon pour son soutien à l'exposition.

Inauguration

Le jeudi 10 octobre

De 18 h à 20 h

Grand Hall Banque Scotia

Entrée gratuite

Rencontre avec l'experte : Eriko Kimura

Le samedi 12 octobre 2019

De 11 h à midi

Salles de l'Institut canadien de la photographie

La conservatrice du Musée des beaux-arts de Yokohama, Eriko Kimura, effectuera une visite commentée de l'exposition. En anglais avec période de questions bilingue. Compris dans le droit d'entrée au Musée.

