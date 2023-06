En partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, la Société d'habitation du Québec et la Société canadienne d'hypothèque et de logement

MAGOG, QC, le 14 juin 2023 /CNW/ - L'organisme Han-Logement a inauguré aujourd'hui un immeuble de 3 logements, sur la rue Principale Est à Magog (numéros civiques : 1468-1472). Ces logements neufs, à prix abordable, sont complètement adaptés et destinés à des personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Gilles Bédard, ex-président du C.A. de la Fondation Constance-Langlois; Réjean Bellemare, conseiller à la coordination régionale du Fonds immobilier de solidarité FTQ; André Girard, président du c.a. de la Fondation Constance-Langlois; Yves Grandmaison, membre fondateur de la Fondation Constance-Langlois; Gilles Daoust, président du C.A. de Han-Logement (Groupe CNW/Fonds de solidarité FTQ)

La construction et l'aménagement de ces bâtiments, au coût de 720 000 $, ont été réalisés grâce à la contribution de plusieurs partenaires dont celle de la Fondation Constance-Langlois, grande donatrice du projet. Les autres partenaires financiers sont le Fonds immobilier de solidarité FTQ, le gouvernement du Québec par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et le gouvernement du Canada par le biais de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Desjardins Entreprises est aussi un intervenant important de ce projet en accordant un prêt hypothécaire, appuyé par la Caisse d'économie solidaire Desjardins (Cécosol).

La SHQ a versé un montant de 250 000 $ provenant du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

La SHQ offre aussi à tous les locataires admissibles la possibilité de bénéficier de son Programme de supplément au loyer Québec. Ces derniers peuvent ainsi se loger en déboursant un montant qui n'excède pas 25 % de leurs revenus. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Magog.

« Notre gouvernement est fier de contribuer à la réalisation de ce projet d'habitation destiné à des personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou avec un trouble du spectre de l'autisme. Il faut penser aussi aux proches de ces personnes qui seront réconfortés de savoir que ces derniers pourront bénéficier d'un logement supervisé abordable, sécuritaire et adapté à leurs besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Bâtir un Canada plus sécuritaire et inclusif est une priorité pour notre gouvernement et c'est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir soutenir des projets de logement adaptés, comme celui de Magog. Les membres de l'équipe de Han-Logement sont des visionnaires et ils ont su répondre à un besoin criant de notre région. Grâce à leur dévouement, des citoyens de Brome-Missisquoi pourront profiter d'un logement adapté, sécuritaire et abordable, et je me réjouis de dire que c'est une initiative de chez nous. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi

« Grâce au travail commun de Han Logement et de ses partenaires, dont le gouvernement du Québec, notre région s'enrichit d'un milieu de vie qui fera une réelle différence dans notre communauté. Je suis ravi de constater que nous avons la volonté, à Magog et dans l'ensemble de notre belle région, de bien nous occuper des personnes qui ont des besoins particuliers et de les loger convenablement. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Le partenariat entre Han-Logement et le Fonds immobilier de solidarité FTQ a débuté en 2017 et chaque inauguration est synonyme de fierté pour nous depuis. Ces nouveaux logements adaptés et à prix abordable à Magog transformeront littéralement la vie des locataires. Il n'est pas surprenant que le modèle d'affaires de Han-Logement réunissant des acteurs financiers, gouvernementaux, municipaux et des donateurs crée autant d'engouement. Chapeau à toute l'équipe de Han-Logement et continuons vers l'objectif des 500 unités dans une quarantaine de villes au Québec. »

M. Réjean Bellemare, conseiller à la coordination régionale, Fonds immobilier de solidarité FTQ.

« Nous sommes très heureux d'inaugurer ce bâtiment récemment construit à Magog. Nous tenons d'ailleurs à remercier tout spécialement la Fondation Constance-Langlois qui nous a gracieusement offert le terrain sur lequel est construit cet immeuble en plus d'une généreuse contribution financière.

Certains peuvent penser que 3 logements ça n'est pas beaucoup, mais chez Han-Logement chaque nouvelle habitation compte, puisqu'elle permet à une personne de plus de profiter des bienfaits d'un milieu de vie adéquat et abordable malgré son handicap. C'est grâce à ce principe que nous pouvons aujourd'hui nous féliciter d'avoir contribué à la construction d'une trentaine d'immeubles abritant près de 200 logements qui ont généré des investissements de 30 millions de dollars.

Notre plus grande récompense est de constater que de plus en plus de municipalités soucieuses de l'intégration harmonieuse et du bien-être de chacun de leurs citoyens souhaitent adopter ce concept et font appel à notre expertise. Ainsi, nous avons plusieurs projets sur la table de travail dans différentes régions du Québec dont le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. »

M. Gilles Daoust, président du conseil d'administration de Han-Logement

« Nous sommes très heureux d'avoir participé à la réalisation de ce projet puisqu'il s'accorde parfaitement avec la raison d'être de la Fondation Constance-Langlois. La Fondation a comme principal mandat de soutenir l'organisme Les Fantastiques de Magog en lui offrant un local adapté aux besoins de la clientèle vivant avec une déficience intellectuelle. Étant son principal bailleur de fonds, elle contribue à une partie de son financement en organisant des collectes de fonds. Par son apport financier, la Fondation Constance Langlois contribue au développement physique et intellectuel des usagers du centre de jour en leur permettant de vivre des expériences riches et stimulantes. Han-Logement est un appui majeur puisqu'il leur procure un espace où ils peuvent vivre dans la dignité, acquérir plus d'autonomie et s'épanouir dans leur vie quotidienne. »

M. André Girard, président fondation Constance-Langlois

PARTENAIRES DU PROJET

Grand donateur local

Fondation Constance-Langlois

Partenaires de soutien

Les Fantastiques de Magog

Han-Droits

Ville de Magog

Partenaires financiers

Fonds immobilier de solidarité FTQ

Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL)

Société d'habitation du Québec (SHQ)

Desjardins entreprises - Estrie

Caisse d'économie solidaire Desjardins

À propos de Han Logement

Fondé en 2002, Han-Logement est un organisme dont la mission est de développer et de proposer des logements complètement adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement. L'organisme compte aujourd'hui une trentaine d'immeubles totalisant près de 190 logements adaptés répartis à Magog, Sherbrooke, Richmond, East Angus, Windsor, Val-des-Sources et Cowansville. Pour en savoir plus sur Han-Logement, nous vous invitons à visiter le site hanlogement.org.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 30 juin 2022, il comptait 47 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars dont les projets construction créeront à terme 29 000 emplois; 65 immeubles en gestion d'actifs; 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 181 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca .

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

Renseignements: Céline Ruel, Han-Logement, Cellulaire : 819 943-0503, [email protected]; Josée Lagacé, Vice-présidente communications, marketing et relations avec les investisseurs, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Cellulaire : 514 707-5180, [email protected]