Halifax déclarée nouveau centre urbain sur le climat

HALIFAX, le 4 juill. 2019 /CNW/ - Le Canada bâtit un avenir fondé sur l'énergie propre qui créera des emplois, réduira les coûts pour les familles et lui permettra de demeurer une destination de choix pour les investissements étrangers.

Andy Fillmore, député de Halifax, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'octroi de 18 millions de dollars à EfficiencyOne pour mettre sur pied un centre urbain sur le climat à Halifax.

EfficiencyOne administrera l'un des sept nouveaux centres urbains sur le climat de Low Carbon Cities Canada (LC3) au pays. Ces centres aideront des entreprises à réduire le risque commercial que pose le développement de technologies et d'innovations bas carbone innovatrices qui entraînent des améliorations écoénergétiques.

Le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités servira de bureau national pour LC3. Annoncée dans le budget 2019, l'initiative LC3 fait partie du plan de 1,01 milliard de dollars du Canada visant à accroître l'efficacité énergétique des collectivités. Elle utilisera les fonds fédéraux qui lui sont alloués pour travailler avec les municipalités, des investisseurs privés, des organismes publics, des services publics, des organisations sans but lucratif et divers ordres de gouvernement à la création de solutions bas carbone de longue durée.

L'investissement d'aujourd'hui permettra de créer un réseau pancanadien qui aidera les collectivités à prendre des mesures locales pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le secteur canadien de l'efficacité énergétique représentait 436 000 emplois en 2018, un nombre qui devrait augmenter de 8,3 % cette année seulement. Des investissements comme celui-ci aident ce secteur à croître encore plus rapidement, offrant un avenir meilleur aux Canadiens.

Pendant notre dialogue national sur l'énergie intitulé Génération Énergie, nos citoyens ont dit vouloir que le Canada demeure un chef de file de la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Le gouvernement du Canada continuera également à soutenir les projets énergétiques intelligents qui créent un secteur énergétique propre, durable et compétitif à même de réduire la pollution et de combattre les changements climatiques.

« Le gouvernement du Canada est fier de financer des solutions bas carbone dans nos villes, particulièrement par le biais d'une initiative qui assurera la prospérité grâce à la création d'emplois locaux et qui se traduira par de nombreux avantages sociaux, économiques et environnementaux au pays. »

« Cet investissement permettra à EfficiencyOne de redoubler d'efforts pour réaliser d'importantes réductions de carbone. Il s'appuie sur l'impressionnant bilan de la Nouvelle-Écosse en matière d'efficacité énergétique pour soutenir de vastes projets de réduction des émissions de carbone dans la région de Halifax. »

« Nous voyons déjà nos villes faire œuvre de pionnières dans le secteur des innovations bas carbone, et cet investissement nous permettra de libérer encore plus de potentiel pour aller plus loin et créer des solutions énergétiques économiques qui offriront une vie meilleure à nos citoyens. »

