Haïti au bord du gouffre !

Appel intersyndical et international de solidarité avec le peuple haïtien

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Douze organisations syndicales issues de la francophonie de Belgique, de France, de Suisse et du Québec unissent leur voix en solidarité avec le peuple haïtien, qui vit l'une des crises les plus graves de son histoire.

Elles appellent les mouvements sociaux de tous horizons à se joindre aux initiatives unitaires de solidarité avec Haïti qui se mettent en place dans leur pays et à la constitution d'une coalition internationale de solidarité avec Haïti qui soit la plus large possible.

Profondément préoccupées par le cours des évènements, les organisations signataires demeurent déterminées à appuyer les syndicats haïtiens, les travailleuses et travailleurs ainsi que la population haïtienne dans leur volonté d'aboutir à une transition ne répétant pas les erreurs du passé. Il importe ainsi de demander :

que la société civile ait sa place au sein du gouvernement de transition et dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des étapes nécessaires à la restauration d'une stabilité démocratique;

que les syndicats soient présents lors des discussions sur la résolution de la crise, dont notamment lors des séances du Conseil présidentiel pour faire valoir les revendications et préoccupations des travailleuses et travailleurs;

que les États ayant voté la résolution 2699 (2023) à l'ONU empêchent le trafic d'armes et de munitions à partir de leur territoire vers Haïti;

que la priorité aille à un soutien important aux forces de sécurité du pays, et qu'en toutes circonstances l'intervention de la Mission multinationale d'appui à la sécurité autorisée par le Conseil de Sécurité de l'ONU doit se faire en respectant l'autodétermination du peuple haïtien.

Les organisations impliquées soulignent enfin leur attachement aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, et rappellent que le rétablissement d'un niveau minimum de stabilité ne peut passer que par une coalition de transition composée d'organisations sociales et politiques implantées dans la société haïtienne et portant des perspectives politiques qui s'attaquent aux causes sociales et économiques de la crise actuelle.

Nous vous invitons à consulter la déclaration en ligne afin de connaître le détail des revendications :

https://www.ciso.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/Haiti-au-bord-du-gouffre_campagne-internationale_declaration.pdf.

SOURCE Centre international de solidarité ouvrière (CISO)

