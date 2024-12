Groupes de médecine familiale - Le gouvernement facilite l'exode du personnel vers le secteur privé

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - La CSN dénonce la décision du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de permettre aux groupes de médecine familiale (GMF) d'embaucher leurs propres ressources humaines plutôt que de devoir recourir au personnel des CISSS et des CIUSSS.

« Alors qu'on a déjà de la difficulté à recruter et à garder le personnel dans le réseau, le gouvernement vient encore faciliter l'exode de précieuses ressources du public vers le secteur privé », déplore la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Jusqu'à présent, le personnel infirmier et les professionnel-les étaient des salarié-es du réseau public de santé que les CISSS et les CIUSSS attribuaient aux GMF. À la suite de cette décision - annoncée en catimini le 18 décembre dans le bas d'un communiqué du MSSS - les infirmières et les professionnel-les des GMF pourront sortir complètement du réseau public.

« On dirait que ce gouvernement prend plaisir à se tirer dans le pied en ouvrant de plus en plus notre réseau au secteur privé tout en favorisant l'exode du personnel essentiel, s'étonne Réjean Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN. Comment le réseau public est-il censé pouvoir rivaliser avec le secteur privé ? Plutôt que d'imposer des compressions budgétaires de 1,5 milliard, la CAQ et Santé Québec doivent réinvestir dans le réseau public pour améliorer les conditions de travail. Le réseau public de santé et de services sociaux doit avoir les moyens d'attirer et de retenir les travailleuses et les travailleurs. »

« On aurait pu se réjouir que le gouvernement se soit au moins rendu compte que les GMF ne remplissent pas leurs promesses en matière d'amélioration de l'accès aux services de première ligne, ironise Jessica Goldschleger, présidente de la Fédération des professionnèles-CSN. Malheureusement, plutôt que de faire le choix courageux et nécessaire de ramener les ressources au sein du réseau public pour améliorer l'accès, il se rallie aux arguments des médecins entrepreneurs et met en place un programme qui viendra exacerber les problèmes d'accessibilité. »

À propos

Forte de ses 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 145 000 membres dans les secteurs public, parapublic et privé. Plus de 120 000 de ses membres travaillent dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. Plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux, la FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) représente quelque 10 500 professionnèles, techniciennes et techniciens œuvrant dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l'éducation, des organismes gouvernementaux, de l'économie sociale et de l'action communautaire, ainsi que dans le secteur privé.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour plus d'information : Camila Rodriguez-Cea, conseillère en communication, CSN, [email protected], 438 882-1275 ; Baptiste Ricard-Châtelain, conseiller en communication, Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, [email protected], 514 820-8156 ; Guillaume Francoeur, conseiller en communication, Fédération des professionnèles-CSN, [email protected], 438 439-0673